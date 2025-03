Allerletzter "Tatort" mit Axel Milberg gewinnt einen Preis

Das ist sicher der schönste Abschied, den Axel Milberg (68) sich wünschen könnte. Nach 21 Jahren kehrt der Schauspieler dem Kieler Tatort den Rücken – dort spielte er zwei Jahrzehnte den Ermittler Klaus Borowski. Sein letzter Fernsehfilm trug den Titel "Borowski und das Haupt der Medusa" und wird am kommenden Sonntag zur Primetime übertragen. Einen Gewinn konnte der Film schon jetzt einfahren – denn, wie das Presseportal berichtet, wurden Axel und sein letzter "Tatort" mit einem Preis ausgezeichnet. "Borowski und das Haupt der Medusa" ist Teil des ARD-Sechsteilers "Informant – Angst über der Stadt". Dieser bekam jetzt den Preis als "Krimiserie des Jahres" im Rahmen des Deutschen FernsehKrimi-Festivals.

Auch der ARD-Programmchef Frank Beckmann hat nur lobende Worte für Axels letzten "Tatort" übrig. "'Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa' ist eine grandiose und würdige Abschiedsvorstellung für Hauptdarsteller Axel Milberg. Seine beeindruckende Darbietung als Kommissar Borowski hat die Zuschauer und Zuschauerinnen über viele Jahre hinweg fasziniert. Seine schauspielerische Leistung und die packende Inszenierung bieten einen emotionalen und spannenden Abschluss der Reihe", erklärt er laut dem Portal. Laut ihm unterstreiche die Auszeichnung die "außergewöhnliche Qualität" der Filme und letztlich auch die Relevanz der Krimis im deutschen Fernsehen.

Dass Axel nun seine Rolle als Kommissar Borowski abgibt, heißt aber noch lange nicht, dass er sich ganz aus dem Filmbusiness zurückzieht. Gegenüber RTL erklärte der 68-Jährige, dass er seine neu gewonnene freie Zeit auch für neue Projekte nutzen wolle: "Ich bin freier, andere Sachen anzunehmen und über meine Zeit zu verfügen." An seine Zeit am "Tatort"-Set denkt Axel aber nur positiv zurück. Oft habe er die Drehbücher und die Regie maßgeblich beeinflussen dürfen – so haben viele seiner Filme eine ganz besondere Bedeutung. "Oft war es auch – ganz nebenbei – eine Liebeserklärung an meine erste Heimat, das Land Schleswig-Holstein", meinte der gebürtige Kieler. An seiner Statt ermittelt ab jetzt Schauspielerin Karoline Schuch (43).

NDR / Thorsten Jander Almila Bagriacik und Axel Milberg im "Tatort"

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

