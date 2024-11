Countdown: Axel Milberg noch zweimal im "Tatort" zu sehen

Die Tage von Axel Milberg (68) als Kultkommissar Klaus Borowski im "Tatort" sind gezählt. Bereits im März 2023 verkündete der Schauspieler seinen Ausstieg aus der beliebten Krimireihe nach über zwei Jahrzehnten. Die ARD hat nun bekannt gegeben, dass sein vorletzter Fall, "Borowski und das hungrige Herz", am 21. Januar 2025 um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. In dieser Episode ermittelt Borowski gemeinsam mit seiner Kollegin Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, in einem Fall von Liebessucht, nachdem eine Versicherungsangestellte nach einer wilden Erotikparty tot in einem Mietshaus gefunden wurde.

Das Besondere an "Borowski und das hungrige Herz" ist die späte Ausstrahlung; der Fall wurde bereits im September 2021 abgedreht. Die ARD hatte entschieden, andere Episoden vorzuziehen, darunter "Borowski und das ewige Meer", da deren Themen schnell an Aktualität verlieren könnten. Das letzte Kapitel mit Axel Milberg, "Borowski und das Haupt der Medusa", steht ebenfalls bereit, doch der Ausstrahlungstermin bleibt weiterhin ein Geheimnis. In seinem finalen Fall wird Borowski nochmals in die düstere Welt der Verbrechen eintauchen, ehe er seinem Ruhestand näherkommt.

Axel verabschiedet sich nach über 20 Jahren vom Tatort und von seiner Rolle als eigenwilliger Kommissar Borowski. Seine Nachfolge tritt Karoline Schuch (43) an, die ab 2026 gemeinsam mit Almila Bagriacik als neues, rein weibliches Ermittlerinnen-Duo in Kiel ermitteln wird. Fans dürfen sich auf einen spannenden Neuanfang freuen. Almila ist bereits seit 2018 Teil des Tatort-Teams und hat sich in der Rolle der Mila Sahin einen Namen gemacht. Karoline und Almila feiern voraussichtlich 2026 mit der Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden" ihren Einstand und bringen frischen Wind an die Kieler Förde.

Andre Mischke, ActionPress Florian Bartholomäi, Maria Furtwängler und Axel Milberg beim "Tatort"-Jubiläum der 1000. Folge

Hannes Magerstaedt/Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

