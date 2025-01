An diesem Tag läuft der letzte "Tatort" mit Axel Milberg

Axel Milberg (68) verabschiedet sich nach mehr als 20 Jahren von seiner legendären Rolle als Kommissar Klaus Borowski im Kieler Tatort. Sein letzter Fall mit dem Titel "Borowski und das Haupt der Medusa" wird am 16. März ausgestrahlt und markiert damit das Ende einer Ära. In dem Film steht Borowski kurz vor seiner Pensionierung. Als er wenige Tage vor seinem Ruhestand das Bürgeramt besucht, wird er in einen mysteriösen Fall verwickelt: Zur Aufklärung bleiben ihm nur vier Tage. Bevor es aber endgültig Lebewohl heißt, dürfen sich Fans auch noch auf die Folge "Borowski und das hungrige Herz" am 12. Januar freuen.

Bereits im März 2023 hatte Axel angekündigt, die Rolle niederlegen zu wollen. Der Schauspieler erklärte damals laut NDR, dass er die Leitung des Senders um die Nichtverlängerung seines Vertrages gebeten habe. Kommissar Borowski zu mimen, habe ihm stets viel Freude bereitet – dennoch sei es nach so vielen Jahren am Set Zeit für Veränderung. Erstmals tauchte die Figur des wortkargen Ermittlers im Jahr 2002 in der ARD-Serie Stahlnetz auf. Nachdem diese abgesetzt wurde, folgte im November 2003 der erste "Tatort"-Film mit Axel aus der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins.

Fans des Kieler "Tatort" müssen allerdings nicht verzagen: Für würdige Nachfolger ist selbstverständlich längst gesorgt! Seit 2018 erhält Borowski Unterstützung von seiner Assistentin Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik. Almila bleibt der Filmreihe auch in Zukunft erhalten. Für frischen Wind sorgt zudem Karoline Schuch (43). Die ersten zwei Fälle mit dem neuen weiblichen Team wurden im vergangenen Herbst bereits abgedreht und sollen voraussichtlich 2026 ausgestrahlt werden.

Getty Images Axel Milberg, "Tatort"-Star

NDR / Thorsten Jander Almila Bagriacik und Axel Milberg im "Tatort"

