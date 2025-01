Borowski-"Tatort" erzielt höchsten Marktanteil seit Jahren

Ein echter Sonntagssieger: Der Tatort "Borowski und das hungrige Herz" erzielte am 12. Januar sensationelle Quoten. Mit einem Marktanteil von 31 Prozent und durchschnittlich 8,64 Millionen Zuschauern erreichte der Krimi laut Presseportal Rekordzahlen, wie sie Axel Milberg (68) in seiner Rolle als Kommissar Borowski in über zwei Jahrzehnten noch nie erlebt hat. Die von Katrin Bühlig geschriebene und von Maria Solrun inszenierte Episode wagte sich an ein ungewöhnliches Thema: Ein Mord während einer Erotikparty führte den Ermittler und seine Kollegin Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, in die Abgründe von Sex- und Liebessucht.

Lob gab es auch von NDR-Programmdirektor Frank Beckmann: "'Borowski und das hungrige Herz' hat mit seinem mutigen Thema und der spannenden Umsetzung das Publikum überzeugt. Kein Borowski-'Tatort' war jemals erfolgreicher!" Besonders die langjährige, überzeugende Darstellung des Kommissars wurde hervorgehoben. "Es ist vor allem dem großartigen Spiel von Axel Milberg zu verdanken, dass sich seine Figur 'Borowski' über so viele Jahre ungebrochener Beliebtheit erfreut", betonte Frank. Aber auch Almila überzeugte mit ihrer kraftvollen Performance und zeigte eine neue, entschlossene Seite ihrer Figur. Mit Blick auf den kommenden Abschied des TV-Veterans stellt sich die Frage: Kann das Format auch ohne ihn zukünftig Rekorde brechen? Fest steht zumindest, dass Almila der Filmreihe weiterhin erhalten bleibt.

Nach mehr als 20 Jahren schließt sich ein Kapitel, das Fernsehgeschichte geschrieben hat: Axel verabschiedet sich aus dem Kieler "Tatort" und von seiner Kultrolle als wortkarger Kommissar Klaus Borowski. Die Figur, die erstmals 2002 in der ARD-Serie "Stahlnetz" auftauchte, fand ab 2003 in der Krimireihe ihre wahre Bühne. Borowskis letzter Fall, "Borowski und das Haupt der Medusa", wird am 16. März ausgestrahlt und verspricht Hochspannung: Nur wenige Tage vor seinem Ruhestand gerät der Ermittler in einen mysteriösen Fall, den er binnen vier Tagen lösen muss.

NDR / Thorsten Jander Almila Bagriacik und Axel Milberg im "Tatort"

Getty Images Axel Milberg, "Tatort"-Star

