Letztes Mal Borowski: Axel Milberg reflektiert "Tatort"-Aus

Nach 22 Jahren und 44 Fällen verabschiedete Axel Milberg (68) sich am Sonntagabend ein letztes Mal als Kommissar Klaus Borowski vom Kieler Tatort-Publikum. In der ausgezeichneten Folge "Borowski und das Haupt der Medusa" kamen fast neun Millionen Zuschauer in den Genuss eines komplexen Finales voller Rätsel: War alles nur ein Traum oder bittere Realität? Borowski, kurz vor der Pensionierung, brachte sich bei den Ermittlungen in einen verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit, um eine Reihe verdächtiger Mordfälle aufzuklären. Doch am Ende sahen die Zuschauer ihn überraschend im Gefängnis – eine Szene, die für reichlich Verwirrung und Spekulationen sorgte. Axel, der einst in Kiel geboren wurde und selbst eine besondere Bindung zu Schleswig-Holstein hat, beendete damit seine längste Serienrolle. Im Interview mit der Gala erinnerte er sich an diese prägende Zeit: "Ich liebe wirklich viele Borowskis." Zeit für Melancholie sei allerdings nicht gewesen, da er direkt im Anschluss an seinen letzten Dreh für einige Monate nach Budapest reiste.

Der Schauspieler ließ durchblicken, wie sehr er sich während der Dreharbeiten in eine Rolle vertieft: "Ich habe immer versucht, Borowski viel von mir selbst mitzugeben." Er verabschiedete sich nun von einem Wegbegleiter, der ihm als "interessanter, bescheidener Mann, der viel erlebt und viel zu erzählen hat", in Erinnerung bleibt. Nach 20 Jahren Krimi-Geschichte sind sich Fans sicher, dass Axel auch in Zukunft vor der Kamera überzeugen wird – vielleicht in Rollen, die ihm wieder ganz neue Facetten abverlangen. Seine Trennung von der Kultfigur muss allerdings nicht für die Ewigkeit sein. Im Interview mit der Hörzu lässt Axel ein Hintertürchen für ein mögliches Comeback offen. Privat ist der Schauspieler seit vielen Jahren mit Schauspielerin Judith Betzler glücklich verheiratet und lebt in München. Über sein Berufsleben hinaus wird Axel häufig für seine literarische Ader gelobt – so veröffentlichte er in der Vergangenheit selbst ein Buch. "Es ist immer wieder lustig, da manche Zuschauer glauben, ich drehe 'Tatort' und sonst habe ich frei. Nein, wichtig ist es, die Vielseitigkeit zu erhalten", betonte er.

Die letzte Episode mit Axel als Publikumsliebling Borowski an der Seite von Schauspielkollegin Almila Bagriacik wurde bewusst als Puzzle gestaltet, das zahlreiche Hinweise auf die Psyche und Karriere des Ermittlers enthielt. Borowski beginnt die Folge mit Tagträumen. Die Konfrontation mit dem Täter führt schließlich dazu, dass er im Gefängnis endet. Dort bekommt er Besuch von seiner einstigen Kollegin und Langzeitschwärmerei Frieda Jung, gespielt von Maren Eggert. Das emotionale Wiedersehen zwischen den beiden weckt Hoffnung auf ein Happy End, bleibt aber ebenso der Fantasie der Zuschauer überlassen wie andere Aspekte des Films. Die Fans, die seit Jahren ein Liebes-Comeback vermuten, können nur spekulieren, ob Borowskis letzte Szene Realität ist oder nicht. Axel verabschiedete sich im Interview mit der Gala von seiner Rolle in der erfolgreichen Serie – nicht, ohne dem Kultermittler noch einiges mit auf den Weg zu geben: "In ihm steckt viel Kiel, er war nie im Urlaub, auf Reisen, in lachenden Menschengruppen. Das alles wünsche ich ihm nun."

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Milberg, TV-Star

Anzeige Anzeige

NDR / Thorsten Jander Almila Bagriacik und Axel Milberg im "Tatort"

Anzeige Anzeige