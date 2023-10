Realitystar Amy Hart ist wegen ihres Sohnes voll verzweifelt

Im August 2022 hatte die britische Reality-Bekanntheit Amy Hart verkündet, dass sie und ihr Partner Sam Rason ein Kind erwarten. Im März war es dann so weit und die Love Island-Berühmtheit konnte ihren Sohn Stanley auf der Welt begrüßen. Seitdem versorgt das TV-Gesicht seine Fans mit Updates aus ihrem neuen Leben mit Kind. Dass ihr Mama-Alltag dabei aber nicht immer rosig ist, macht sie nun deutlich: Amy bricht im Netz in Tränen aus – aber warum?

In ihrer Instagram-Story gibt die Familienmutter offen zu, dass sie einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Auslöser war der Gesundheitszustand ihres Sohnes. "Der Zusammenbruch kam, weil Stanleys Haut um seinen Hals im Moment einfach so schlecht ist. Sein Körper ist in Ordnung, seine Augen sind auch okay, aber seine Haut um seinen Hals ist einfach so schlecht", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Ich war wirklich wütend auf die Welt, weil ich alles getan habe. Ich war zweimal beim Hausarzt, ich war in der Notaufnahme, ich war in Apotheken, buchstäblich überall auf der Welt."

Seit dem gemeinsamen Sommerurlaub in Portugal habe der kleine Mann mit unerklärlichen Symptomen zu kämpfen. "Ich habe Hunderte von Pfund für Behandlungen ausgegeben, ich habe Haferbäder gemacht – ich habe alles getan und alle haben mich nur vertröstet und gesagt, er sei doch nur ein Baby mit Ausschlag. Und jetzt ist es so weit, dass er sich offensichtlich wirklich sehr unwohl fühlt", erklärt sie aufgelöst.

Instagram / amyhartxo Amy Hart und ihr Sohn Stanley im März 2023

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Partner Sam Rason

Instagram / amyhartxo Sam Ramson, Amy Hart und ihr Baby

