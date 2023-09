Neu-Eltern Amy Hart und ihr Sam Rason haben sich verlobt!

Für Amy Hart kann es momentan wohl nicht besser laufen! Die einstige UK-Love Island-Teilnehmerin und ihr Partner Sam Rason waren vor wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr Sohn Samuel Giles hatte im vergangenen März gesund und munter das Licht der Welt erblickt. Seitdem genießt die Beauty ihr Familienleben in vollen Zügen, doch eine Sache fehlt bislang noch – der Ring an ihrem Finger. Das ändert Sam allerdings, indem er seiner Amy einen Antrag macht!

Auf Instagram teilt die Blondine die freudige Botschaft jetzt mit: Sie postet eine Reihe von Bildern, worunter sich auch eine Aufnahme befindet, auf der Sam auf die Knie geht und seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellt. "Und er sagte: 'Hey, was machst du für den Rest deines Lebens?'", schreibt die Neu-Mama zu den niedlichen Fotos und freut sich: "Also wirklich die größte Überraschung aller Zeiten! Wir sind so glücklich."

Doch warum haben sich Sam und Amy erst jetzt verlobt? "Ich möchte mich nicht verloben, wenn ich schwanger bin. Ich will mich richtig wegschießen bei der Verlobungsfeier!", erklärte der britische Realitystar bereits in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story während ihrer Schwangerschaft.

