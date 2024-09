So zauberhaft war "Love Island"-UK-Star Amy Harts Hochzeit

Die Love Island-UK-Bekanntheit Amy Hart und Sam Rason haben sich das Jawort gegeben. Die Zeremonie fand in Marbella in Spanien in der atemberaubenden Location Casa de la Era statt und dauerte vier Tage. Auf Fotos, die dem Mirror vorliegen, ist das Hochzeitspaar umgeben von einigen der insgesamt 137 Gäste zu sehen. Auch Sohnemann Stanley ist mit von der Partie und strahlt im Arm seiner Eltern über beide Ohren. Ein weiteres Bild zeigt Amy mit ihren sechs Brautjungfern, die in elegante schwarze Kleider gehüllt sind und einen Blick auf die Braut in ihrem weißen Kleid samt Schleier werfen. Zudem gibt es ein Foto von den jubelnden Gästen, die an entzückenden, dekorierten Tischen sitzen.

Gegenüber OK! plaudert Amy aus, dass sie den Veranstaltungsort bereits gebucht hatte, bevor Sam die Frage aller Fragen stellte. "Wir sahen diesen Ort und reservierten ihn einfach. Ich dachte: 'Oh, dann haben die Leute zwei Jahre Zeit, sich darauf einzustellen, nach Spanien zu kommen'", enthüllt die frisch Verheiratete. Zudem schwärmt sie von diesem besonderen Ereignis in den höchsten Tönen: "Es war perfekt für mich. Wir haben so viel Glück, weil unsere Familien und Freunde so gut zusammenpassen."

Mit ihrem Sam geht Amy seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Knapp zwei Jahre später wurden die zwei dann erstmals Eltern durch die Geburt von Sohnemann Stanley. Die freudige Neuigkeit teilte die gebürtige Britin damals auf Instagram mit ihren Fans: "Vier Tage Wehen zu Hause […], vier sehr kurze Stunden im Kreißsaal und fünf lange Tage im Krankenhaus später sind wir mit unserem traumhaften Babyjungen zu Hause!"

Instagram / amyhartxo Sam Rason und Amy Hart im September 2024

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Sohn Stanley und Ehemann Sam Rason, September 2024

