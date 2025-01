Zukunftspläne: Amy Hart wünscht sich für 2025 noch ein Kind

Amy Hart hat mit einer emotionalen Nachricht auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Anlässlich des Neujahrs teilte die britische Love Island-Bekanntheit einen Beitrag, in dem sie auf ihren Wunsch hinwies, bald ihr zweites Kind zu bekommen. Neben einer Weinflasche schrieb sie humorvoll: "Ich hatte gehofft, ich könnte heute Abend nicht trinken, aber ich kann. 2025 ist unser Jahr!" Amy ist bereits Mutter eines kleinen Jungen namens Stanley und hat in der Vergangenheit offen über ihre Pläne gesprochen, ihre Familie zu vergrößern.

Bereits im Sommer 2024 suchte die 31-Jährige im Netz nach Ratschlägen, wie sie sich auf eine weitere Schwangerschaft vorbereiten könnte, und äußerte den Wunsch, Ende des Jahres erneut schwanger zu werden. Im Dezember stellte sie jedoch klar, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder Mutter werde. Gegenüber MailOnline betonte sie: "Ja, wir möchten unbedingt ein weiteres Kind, so schnell wie möglich. Aber es liegt nicht komplett in unserer Hand. Hoffentlich habe ich bald tolle Neuigkeiten, die ich mit allen teilen kann. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall."

Privat hat das Jahr 2024 für Amy große Veränderungen gebracht: Sie heiratete ihren langjährigen Partner Sam Rason bei einer romantischen Zeremonie in Spanien. Die beiden hatten das Hochzeitsdatum sogar schon vor der offiziellen Verlobung festgelegt, wie die Influencerin in einem Interview mit OK! verriet: "Wir wussten, wir wollen heiraten, also haben wir unseren Lieblingsort in Spanien einfach direkt gebucht." Amy und Sam hatten sich ursprünglich über Instagram kennengelernt, nachdem Sam sie auf einer Dating-Plattform entdeckt, aber nie ein Match bekommen hatte. Mit ihrem gemeinsamen Sohn Stanley scheinen die beiden nun ihr privates Glück gefunden zu haben – und die Vorfreude auf ein weiteres Familienmitglied ist groß.

Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason, 2024 in Spanien

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Sohn Stanley und Ehemann Sam Rason, September 2024

