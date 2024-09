"Love Island"-Star Amy Hart hat ihrem Sam das Jawort gegeben

Was für schöne Nachrichten: Amy Hart und ihr Partner Sam Rason haben sich das Jawort gegeben! Das bestätigt die Love Island-UK-Bekannheit ihren Fans nun via Instagram. "Noch keine Hochzeitsfotos, aber hier unsere Galerie vom Freitagabend! Ein schöner, entspannter Abend mit unseren Freunden und unserer Familie", schreibt sie zu ein paar Schnappschüssen. Auf einem besonders niedlichen Foto lächelt sie in einem bodenlangen, durchsichtigen Spitzenkleid mit ihrem Mann und ihrem Sohn in die Kamera, weitere zeigen sie mit ihren Verwandten und ihrem Liebsten. Umgeben von Freunden und Familie feierten die beiden diesen besonderen Moment im Miraflores Tennis Club in Málaga.

Die 31-Jährige verrät in ihrem Post zwar keine weiteren Details zu ihrer Traumhochzeit, im Januar plauderte sie aber bereits ein bisschen aus dem Nähkästchen. "Es ist eine viertägige Hochzeit, natürlich. Der erste Tanz ist kein Song, der für ein Musical geschrieben wurde, aber er kam in einem Musical vor, und einer meiner Freunde, der gerade die West-End-Produktion von Hamilton verlassen hat, singt ihn", gab die Britin im Interview mit The Heat preis. Demnach scheint ihre Trauung ein extravagantes Event mit besonderen Momenten gewesen zu sein.

Amy war durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show "Love Island" 2019 bekannt geworden und ist seitdem als Influencerin erfolgreich. Seit August 2021 ist sie mit ihrem Sam liiert und überglücklich. Im März vergangenen Jahres durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: einen kleinen Jungen namens Stanley. Und wenige Monate danach setzte Sam dem Ganzen die Krone auf und hielt um die Hand der TV-Bekanntheit an – und zwar ganz pompös auf einer Bühne in einem Theater.

Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason, 2024 in Spanien

Instagram / amyhartxo Sam Ramson, Amy Hart und ihr Baby

