Lisa Kudrow verrät, warum "Friends" ihr Lottogewinn war

Lisa Kudrow (61), bekannt aus der Kultserie Friends, hat nun offenbart, wie besonders die Zeit am Set der Serie für sie war. "Es war zu gut, um wahr zu sein", schwärmte die Schauspielerin im Gespräch mit Today.com. Die NBC-Serie, die von 1994 bis 2004 lief, prägte nicht nur ihre Karriere, sondern war auch für die gesamte Besetzung eine außergewöhnliche Erfahrung. Lisa (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler) und Matt LeBlanc (Joey) verband nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat eine enge Freundschaft. "Wir liebten uns alle", verriet Lisa weiter und bezeichnete die Arbeit am Set als "Himmel auf Erden".

Während ihrer zehn Staffeln gewann "Friends" zahlreiche Auszeichnungen, darunter sechs Primetime Emmys. Lisa selbst wurde 1998 als herausragende Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie geehrt. Sie betonte in dem Interview, welch bahnbrechenden Einfluss die Serie auf ihre Karriere hatte: "Ich habe die Lotterie gewonnen." Die Rolle der Phoebe öffnete ihr viele Türen, darunter die Möglichkeit, eigene Projekte wie die HBO-Serie "The Comeback" und die Doku-Serie "Who Do You Think You Are?" zu realisieren. Ihr aktuelles Projekt, die Netflix-Serie "No Good Deed", brachte sie zudem mit Ray Romano zusammen, einem weiteren Sitcom-Star der 90er, bekannt aus "Everybody Loves Raymond".

Privat zeigt sich Lisa immer wieder bescheiden und bodenständig. Schon während ihrer Zeit bei "Friends" betonte sie, dass ihr Ziel als Schauspielerin eigentlich nur gewesen sei, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Neben ihrer Karriere ist Lisa seit 1995 mit Michel Stern, einem französischen Werbefachmann, verheiratet. Zusammen haben sie ihren Sohn Julian, der 1998 geboren wurde. Die Schauspielerin engagiert sich außerdem immer wieder für wohltätige Zwecke, insbesondere im Bereich der Bildung und der Unterstützung von Familien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Kudrow und Ray Romano bei der Premiere von "No Good Deed" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / lisakudrow Lisa Kudrow und ihr Sohn Julian, 2021

Anzeige Anzeige