Kelsea Ballerini wollte Rolle in "White Lotus" spielen

Kelsea Ballerini (31) hat vor Kurzem bei einer Veranstaltung in Nashville verraten, dass sie sich einst für eine begehrte Rolle in der Erfolgsserie "The White Lotus" beworben hatte. Die Country-Sängerin, die für mehrere Grammy Awards nominiert war, gab gegenüber dem Magazin People an, dass sie für die Rolle der Portia, der Assistentin von Jennifer Coolidges (63) Charakter Tanya in der zweiten Staffel, vorgesprochen hatte. Letztlich bekam jedoch Haley Lu Richardson (30) den Part in der von Mike White entwickelten HBO-Serie, die 2022 in Sizilien spielte. "Ich habe da kein Problem, darüber zu reden", gestand Kelsea. "Ich habe für die Rolle von Jennifer Coolidges Assistentin vorgesprochen, für die dann Haley besetzt wurde." Trotz der Absage äußerte sie große Anerkennung für ihre Schauspielkollegin und betonte: "Haley hat das einfach brillant und wunderschön gemacht."

Die beliebte Serie zeigte Portia, wie sie mit ihrer reichen Chefin ins Abenteuer stürzt, sich in mysteriöse Bekanntschaften verstrickt und in gefährliche Machenschaften rund um die glamouröse Szenerie Siziliens hineingezogen wird. Haley brillierte neben Stars wie Aubrey Plaza (40), Theo James (40) und F. Murray Abraham in einer von Emmys und Lob überschütteten Ensembleproduktion. Kelsea schaffte es am Ende zwar nicht an die Seite von Jennifer, feierte aber 2024 ihr Schauspieldebüt mit einer Gastrolle in der ABC-Serie "Doctor Odyssey". Dort spielte sie eine besessene Braut, die auf einem Schiff heiraten will. "Das war mein erster Versuch – ich habe viele Fragen gestellt und so viel gelernt", erinnerte sie sich später an diese aufregende Erfahrung.

Was kaum jemand weiß: Für Kelsea ist das Abtauchen in neue Welten kein bloßer Karriereschritt, sondern auch eine persönliche Mutprobe. In einem Interview beschrieb sie ihre Offenheit für Neues: "Ich glaube fest daran, Dinge zu tun, die mir Angst machen." Trotzdem bleibt die Musik ihre Leidenschaft und ihr Zuhause – zur Not würde sie stets "wieder das Glitzerkostüm anziehen und auf die Bühne gehen", wie sie lachend verriet. Unterstützung erfuhr die Sängerin privat von ihrem Freund Chase Stokes (32), mit dem sie über Schauspiel und neue Herausforderungen sprechen kann. "Ich habe immer gesagt, das ist dein Gebiet", erzählte sie über ihre Gespräche mit dem Outer Banks-Darsteller. Doch der nahm ihr die Scheu: "Das ist nicht mein Gebiet, sondern einfach eine neue Welt – und jetzt bist du auch ein Teil davon."

Getty Images Haley Lu Richardson bei den MTV Movie and TV Awards 2019

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini

