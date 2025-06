60er-Jahre-Kultmodel Twiggy sieht sich nicht als Ikone

Twiggy (75), die als Lesley Lawson geboren wurde, aber unter ihrem Spitznamen weltweite Bekanntheit erlangte, fasziniert seit den 1960er-Jahren die Modewelt. Entdeckt wurde sie 1966 auf den Straßen Londons, und fast sechs Jahrzehnte später ist das frühere Kultmodel immer noch aktiv. Zuletzt arbeitete sie mit dem deutschen Designer Steffen Schraut zusammen, der durch den Shoppingsender QVC bekannt ist. Wie sie gegenüber der Zeitung Bild verriet, sieht sie sich jedoch nicht als Ikone: "Ich weiß, dass andere Menschen mich so nennen. Aber ich führe eigentlich ein ganz normales Leben."

Besonders legendär ist bis heute eines ihrer berühmtesten Fotos: ein stark geschminktes Bild mit Musiklegende David Bowie (✝69), das als Cover seines Albums "Pinups" in die Geschichte einging. Der Fotograf war kein Geringerer als Justin de Villeneuve, Twiggys damaliger Partner, der ihre Karriere maßgeblich prägte. Trotzdem betrachtet Twiggy ihren Erfolg bis heute mit Demut. "Ich war ein ganz normales Schulmädchen, jemand sah mich, jemand schnitt mir die Haare, und plötzlich war mein Leben ein anderes, völlig durcheinander", sagt sie rückblickend über ihren Werdegang, den sie als Arbeiterkind in einer von Mittel- und Oberschicht dominierten Modelwelt erlebte.

Privat ist Twiggy seit 40 Jahren glücklich verheiratet und genießt die Zeit mit ihrer Familie, zu der eine erwachsene Tochter und Enkelkinder gehören. Dennoch lebt sie nicht ausschließlich dieses bodenständige Familienleben. So trat sie kürzlich an der Seite von Heidi Klum (52) als Gastjurorin in einer Folge von Germany's Next Topmodel auf. Dabei stand der Retro-Stil der Sixties im Mittelpunkt, der Twiggy weltweit berühmt gemacht hatte. Mit ihrer Erfahrung und ihrem einzigartigen Stilverständnis inspirierte sie die Kandidatinnen und bewies erneut, warum ihr Name untrennbar mit dieser Ära verbunden bleibt.

Getty Images Model Twiggy im Februar 1966

ProSieben/Max Montgomery Die GNTM-Models 2025

