Twiggy unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin bei GNTM

Supermodel Dame Lesley Lawson, besser bekannt als Twiggy (75), wird am Donnerstagabend als Gastjurorin bei Germany's Next Topmodel auftreten. An der Seite von Heidi Klum (51) begleitet die Modeikone die Nachwuchsmodels bei einer besonderen Folge der Castingshow – denn auf Schloss Tüßling, dem aktuellen Drehort, stehen alle Zeichen auf Retro: Die Kandidatinnen präsentieren sich in Twiggy-inspirierten Looks auf dem Catwalk und versuchen, mit lebendigen Walks zu überzeugen. Heidi zeigt sich begeistert von der Eignung ihrer Jurorenkollegin für diese Folge: "Twiggy ist die Verkörperung der Sweet Sixties. Es gibt also keine bessere Wahl für diesen Walk."

Die jungen Models reagieren begeistert auf die Anwesenheit der Stilikone. "Steht auf! Sie ist eine Legende!", klärt die 26-jährige Kandidatin Canel aus Essen die wenigen Kandidatinnen auf, die das britische Supermodel nicht direkt erkennen. Im Backstagebereich führt Twiggy die Teilnehmerinnen schließlich in die besondere Catwalk-Aufgabe und in die Ära der 1960er-Jahre ein: "Ihr bringt die 60er zurück. Denkt daran: Es war eine Zeit voller Freude, Glück und großem Optimismus." Der Besuch der 75-Jährigen bei GNTM fügt sich in eine Reihe prominenter Auftritte ein. So waren etwa bei der Boys-Episode am Mittwoch Lena Gercke (37) und Johannes Huebl als Gastjuroren dabei.

Twiggy wurde nicht nur mit ihrem androgynen Look, dem Pixie-Cut und den riesigen Rehaugen als markantes Fotomodel weltberühmt – auch als Schauspielerin feierte sie große Erfolge. 1971 spielte sie die Hauptrolle im Musical "The Boy Friend" und eroberte die Herzen der Kinogänger. Ihre Darbietung brachte ihr sogar eine Golden-Globe-Nominierung ein. Später folgten weitere Filme, darunter "W." und "Secret Agent". Auch wenn sie als Schauspielerin nie den großen Ruhm ihrer Modelzeit erreichte, bleibt Twiggy ein unvergessenes Gesicht der Filmgeschichte der 70er-Jahre.

ProSieben Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Getty Images Model Twiggy im Februar 1966

