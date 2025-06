Alessia Herren macht ihrem Can eine süße Liebeserklärung

Alessia Herren (23) macht ihrem Ehemann Can zu seinem Geburtstag eine rührende Liebeserklärung. Über Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit ein gemeinsames Foto und schreibt dazu: "Seit sechs wundervollen Jahren bist du an meiner Seite, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, aber am Ende des Tages haben wir alles gemeinsam gemeistert, zusammengehalten und uns nie aufgegeben." Der Vater ihrer Tochter sei das Beste, was ihr je passiert sei: "Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt und ich bin so dankbar für jeden Moment mit dir."

Alessia wünscht ihrem Lebenspartner von Herzen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt: besonders Gesundheit, Glück und die Erfüllung all seiner Träume. "Möge Gott dich beschützen und dir alles schenken, was du verdienst. Auf noch viele weitere Jahre voller Liebe, Lachen und gemeinsamer Träume", schreibt Alessia und fügt hinzu: "Ich werde immer für dich da sein. Ich liebe dich."

Alessia Herren ist als Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (✝45) sowie durch ihre Reality-TV-Auftritte bekannt. In den letzten Jahren hat sie sich zudem als Influencerin einen Namen gemacht und gibt ihrem Publikum regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Ihre Beziehung hält sie trotz aller Öffentlichkeit meist privat, dennoch finden innige Momente – wie die Liebeserklärung an ihren Mann – immer wieder großen Anklang bei ihren Fans.

RTL Can und Alessia Herren im Sommerhaus 2024

Krick, Jens/ Action Press Willi und Alessia Herren im April 2021

