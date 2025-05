Ware verräumen: So läuft Alessia Herrens Supermarkt-Karriere

Alessia Herren (23) überrascht derzeit mit einer völlig neuen Seite: Der Reality-TV-Star und Ex-Dschungelcamperin hat ein Schnupperpraktikum im Einzelhandel absolviert und dabei hinter der Kasse und beim Verräumen von Waren mitgearbeitet. In einem Kölner Supermarkt konnte die 23-Jährige ihren Traum vom geregelten Berufsalltag testen, ein Wunsch, den sie bereits Anfang des Jahres im Dschungelcamp geäußert hatte. "Ich wollte das für mich machen und nicht fürs Fernsehen", betonte Alessia im Gespräch bei Punkt 8 über ihre Erfahrung, die nun Teil der RTLZWEI-Show "Unser Supermarkt – mit Herz und Humor" ist.

Besonders angetan zeigte sich Alessia von der sogenannten "Mopro", der Abteilung für Molkereiprodukte. Dort Regale einzuräumen, sei eine Tätigkeit gewesen, die ihr enormen Spaß gemacht habe: "Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ich liebe Ordnung", erklärte sie. Ihren Lebensunterhalt verdient Alessia aktuell vor allem über Social Media und TV-Formate, sieht den Einzelhandel jedoch als denkbare Zukunftsperspektive. Sobald ihre zweijährige Tochter in die Kita gehe, könne sie sich vorstellen, als Teilzeitkraft in einem Supermarkt zu arbeiten. Nach eigenen Angaben habe sie während des Praktikums auch abseits der Kamera fleißig gearbeitet, was den persönlichen Wert der Erfahrung unterstreiche.

Alessia, die Tochter des verstorbenen Show-Stars Willi Herren (✝45), hat neben den ersten Schritten im Einzelhandel weitere Pläne in der Medienwelt. Ganz in der Tradition ihres berühmten Vaters übernimmt sie eine Gastrolle in der Serie Unter uns. Es ist das erste Mal, dass sie in einer fiktionalen TV-Produktion mitspielt. Die Verbindung zu ihrem Vater bedeutet ihr dabei viel. "Er wäre mehr als stolz auf das, was ich in meinen jungen Jahren schon erreicht habe", sagte Alessia. Der Supermarkt-Ausflug und die Schauspielrolle zeigen, wie vielseitig sie ihre Zukunft gestalten möchte und damit sowohl ihren Fans als auch ihrer Familie neue Seiten von sich präsentiert.

Alessia Herren, Dschungelcamperin 2025

Alessia und Willi Herren

