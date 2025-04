Todestag: Alessia Herren erinnert mit Foto an Papa Willi

Am 20. April 2021 verstarb der Entertainer Willi Herren (✝45) und hinterließ seine beiden Kinder Stefano und Alessia (23). Vor wenigen Tagen jährte sich sein Todestag zum vierten Mal, weshalb seine Tochter auf Instagram einen rührenden Tribut postete. Auf dem Foto, das sie in ihrer Story teilte, waren Willis drei Enkelkinder zu sehen, die an seinem mit Blumen geschmückten Grab saßen. Dazu schrieb sie: "Deine Enkelkinder. Für immer vermisst, nie vergessen! Der allerbeste Opa und Papa der ganzen Welt. Wir lieben dich für immer und ewig."

Bereits Anfang Januar sprach Alessia im Dschungelcamp ganz offen über den Moment, als sie die schreckliche Nachricht vom Tod ihres Vaters erhielt. "Als ich die Nachricht von meiner Familie bekommen habe, bin ich zusammengebrochen. [...] Ich konnte es halt nicht glauben, weil er auch so jung war", gestand sie unter Tränen und erklärte, wie sehr sie noch immer mit dem Verlust zu kämpfen habe: "Das war halt sehr, sehr schwer und das ist bis heute immer noch so schwer. Es ist halt nicht leicht, wenn man seinen Vater mit 19 Jahren verliert."

Knapp zwei Jahre nach dem Verlust ihres Vaters wurde Alessia zum ersten Mal Mama – in ihren Augen sei die Geburt ihrer Tochter eine Botschaft von ihrem Vater gewesen, wie sie ebenfalls im Dschungelcamp verriet: "Am 16.4. habe ich ihn das letzte Mal umarmt, als er gelebt hat. Zwei Jahre später, mit 21 Jahren, bin ich Mama geworden am 16.4."

Instagram / alessiamillane Willi Herrens Enkelkinder, April 2025

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit

