Zum Vatertag: Alessia Herren besucht Papa Willis (†45) Grab

Alessia Herren (23) denkt am heutigen Vatertag besonders an einen Menschen – ihren Papa Willi Herren (✝45). Um sich dem verstorbenen Schlagersänger nah zu fühlen, besucht sie an diesem Feiertag nun das Grab des TV-Stars. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie die letzte Ruhestätte sauber macht und neu bepflanzt. Am Ende glänzt der schwarze Stein und ist mit vier Sträußen Rosen geschmückt. Zu dem Clip sagt die einstige Dschungelcamperin: "Ich pflege dein Grab aus purer Liebe, weil du mehr als das verdient hast. [...] Ich vermisse dich jeden verdammten Tag."

In ihrem emotionalen Post erinnert Alessia an die Werte, die ihr Vater ihr mit auf den Weg gab, sowie an seine liebevolle Persönlichkeit. Sie beschreibt Willi als "Rückgrat, Fels und Vater, der immer für mich da war". Sie hofft, dass der TV-Profi stolz darauf ist, dass seine Tochter beruflich in seine Fußstapfen tritt. "Ich glaube fest daran, dass wir uns irgendwann wiedersehen, aber bis dahin trage ich dich in meinem Herzen. Alles Gute zum Vatertag, Papa. Ich liebe dich", erklärt sie zum Schluss des Videos.

Nachdem Alessia wie einst ihr Vater in das Dschungelcamp eingezogen war, wurde kürzlich ihr nächster Job bekannt. Die Brünette wird bald in einer Gastrolle bei Unter uns zu sehen sein. Auch in diesem Bereich hatte Willi viele Erfahrungen gesammelt. Im Gespräch mit RTL freute sich die 23-Jährige deshalb: "Seit ich denken kann, bin ich durch meinen Vater sehr eng mit der Schauspielerei verbunden. Dass ich jetzt auch eine Bewohnerin einer prominenten Serienstraße werde, würde ihm sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Alessia und Willi Herren, 2021

Anzeige Anzeige