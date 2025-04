Alessia Herrens Schauspieldebüt würde Papa Willi (†) freuen

Alessia Herren (23) feiert ihr Debüt als Schauspielerin: Die gebürtige Kölnerin ist ab dem 10. Juli in der traditionsreichen RTL-Daily-Soap Unter uns in einer Gastrolle zu sehen. Die Reality-TV-Bekanntheit übernimmt die Rolle der Cousine von Gianni Aurino, gespielt von Stefano Ligorio (32), und hilft zeitweise im bekannten "Büdchen" von Easy Winter (Lars Steinhöfel, 39) sowie in Giannis Pizzabude aus. Mit diesem Schritt gelingt Alessia der Wechsel von den Reality-Formaten ins etablierte Serienfach – ein Herzensprojekt, das nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Familie eine große Bedeutung hat.

In einem Statement zeigte sich Alessia sichtlich begeistert über diese neue Herausforderung: "Die Schillerallee ist Kult! Viele Leute sind damit groß geworden. Auch meine Familie hat immer wieder eingeschaltet", erklärte sie gegenüber RTL. Besonders emotional ist für die Schauspielerin der Bezug zu ihrem verstorbenen Vater Willi Herren (✝45), der selbst als kölsches Original in der TV-Landschaft bekannt war und eine enge Verbindung zur Schauspielerei hatte. "Seit ich denken kann, bin ich durch meinen Vater sehr eng mit der Schauspielerei verbunden. Dass ich jetzt auch eine Bewohnerin einer prominenten Serienstraße werde, würde ihm sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern", verriet Alessia. Trotz ihres Serieneinstiegs bleibt sie außerdem dem Reality-TV treu: Nach ihrem Auftritt im Dschungelcamp Anfang des Jahres ist sie bald auch in der RTL2-Dokureihe "Unser Supermarkt" zu sehen.

Abseits der Kameras verbindet Alessia viel mit den Kult-Büdchen ihrer Heimatstadt – ganz persönlich sogar: In einem früheren Interview verriet sie, dass sie ihren Ehemann vor sechs Jahren an einem solchen Büdchen kennengelernt hat. Die Nähe zur kölschen Lebensart, wie sie sie bei "Unter uns" verkörpert, ist für Alessia ein echtes Stück Heimat. Ihr Vater Willi prägte das Kölner Showbusiness jahrelang, bevor er 2021 überraschend verstarb. Alessia orientierte sich beruflich zunächst am Reality-TV, bevor sie sich jetzt auch als Schauspielerin einen Namen macht. Dass sie ihren Weg nun an einen für Köln und ihre Familie so bedeutenden Serienort gefunden hat, macht ihre aktuellen Projekte für sie besonders emotional.

Anzeige Anzeige

ActionPress Alessia und Willi Herren, 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

Anzeige Anzeige