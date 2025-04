Alessia Herren ist schon bald bei "Unter uns" zu sehen

Alessia Herren (23) wird in wenigen Wochen ihren ersten Auftritt in der beliebten Serie Unter uns feiern. Ab dem 10. Juli 2025 ist die Reality-Bekanntheit laut einer Pressemitteilung von RTL in der Rolle der Cousine von Gianni Aurino, der von Stefano Ligorio (32) verkörpert wird, zu sehen. Bereits eine Woche zuvor steht die Episode auf RTL+ zum Abruf bereit. Für ihre Gastrolle zieht es die gebürtige Kölnerin direkt an einen der typischsten Orte ihrer Heimat: Sie hilft in Easys Büdchen aus, der von Lars Steinhöfel (39) gespielt wird, und hilft nebenbei auch in der Pizzabude von Gianni aus. Alessia freut sich riesig über ihr Seriendebüt – und sieht darin eine besondere Verbindung zu ihrem verstorbenen Vater Willi Herren (✝45).

Die TV-Bekanntheit macht aus ihrer Begeisterung für die Serie keinen Hehl. "Die Schillerallee ist Kult! Viele Leute sind damit groß geworden. Auch meine Familie hat immer wieder eingeschaltet. Dementsprechend bedeutet es mir sehr viel, nun selbst Teil dieser tollen Serie zu sein", wird Alessia in der Pressemitteilung von RTL zitiert. Besonders emotional sei für die Schauspielerin der Gedanke, dass ihr Vater Willi – ebenfalls ein kölsches Original und eng mit der Schauspielerei verbunden – über ihren Gastauftritt sicher glücklich gewesen wäre. Auch privat schätzt Alessia das Leben und die Begegnungen an Büdchen. "Mein schönstes Büdchen-Erlebnis ist natürlich, dass ich vor sechs Jahren meinen Mann in einem solchen kennengelernt habe", schwärmt sie.

Doch das ist nicht die einzige neue Herausforderung, der sich Alessia derzeit stellt: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Einzelhandel durchstartet und Teil der neuen Staffel der Dokusoap "Unser Supermarkt – mit Herz und Humor" ist. Ab dem 12. Mai ist sie bei der Arbeit in einem Kölner Kult-Supermarkt zwischen Eigelstein und Hauptbahnhof zu sehen. Lagerarbeit, Kassenservice oder Kundenkontakt – Alessia schreckt dabei vor keiner Aufgabe zurück und wird tatkräftig von Marktchef Udo Ridders unterstützt. Das gab RTLZWEI kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt.

ActionPress Alessia und Willi Herren, 2021

RTL/ Stefan Gregorowius Alessia Herren und Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

