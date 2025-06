Alessia Herren erinnert an Willi zu seinem 50. Geburtstag

Alessia Herren (23) hat am Dienstag, 17. Juni, ihres verstorbenen Vaters Willi Herren (✝45) gedacht, der 50 Jahre alt geworden wäre. In einem bewegenden Instagram-Beitrag schrieb die Reality-TV-Darstellerin: "Heute wärst du 50 Jahre alt geworden. Auch wenn du schon seit vier Jahren nicht mehr bei uns bist, denke ich gerade an deinem Geburtstag ganz besonders an dich." Sie drückte aus, wie sehr sie ihn jeden Tag vermisse. Mit rührenden Worten wie "Ich hoffe, du feierst dort oben mit einem Lächeln. Für immer vermisst und nie vergessen" verabschiedete sie sich von ihrem geliebten Papa.

An Willis Grab ließ Alessia, die sich mittlerweile als Schnupperpraktikantin im Einzelhandel versucht, nicht nur Ballons mit einer großen "50" in den Himmel steigen, sondern backte ihm auch einen Kuchen – ein Zeichen ihrer ungebrochenen Liebe und Verbundenheit zu ihrem Vater. Die symbolischen Gesten fanden vor dem Hintergrund statt, dass Willi, der als Schauspieler, Sänger und Reality-TV-Star bekannt war, im April 2021 unerwartet verstorben ist. Alessia zeigte mit dieser liebevollen Geste, dass sein Andenken in ihrem Herzen weiterlebt und sein Geburtstag auch nach seinem Tod eine besondere Bedeutung für sie hat.

Die junge Mutter Alessia, deren Karriere im Reality-TV 2019 bei Kabel Eins in der ersten Staffel von "Ab ins Kloster!" begann, hat immer wieder gezeigt, wie wichtig die Erinnerung an ihren Vater für sie ist. Mit emotionalen Botschaften betonte sie dabei wiederholt, wie sehr sie ihn vermisst – und wird dabei nicht müde, beispielsweise mit TV-Auftritten wie im Dschungelcamp in seine Fußstapfen treten zu wollen. Willi Herren, der als Entertainer und Familienvater gleichermaßen beliebt war, hat mit seinem Tod eine Lücke hinterlassen, die seine Tochter spürbar versucht, mit Liebe und Ritualen zu füllen. Das Erinnern an ihn am Dienstag zeigt einmal mehr die starke Bindung, die die beiden über seinen Tod hinaus verbindet.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren am Grab ihres Vaters Willi im Juni 2025

Instagram / alessiamillane Alessia und Willi Herren