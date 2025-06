Barbara Meier begeistert Fans mit "Baywatch"-Look im Netz

Barbara Meier (38) hat einmal mehr die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich gezogen, als sie sich in einem leuchtend roten Badeanzug präsentierte. Mit dem Designerstück von Versace, das über 300 Euro kostet, setzte das Model auf Instagram Akzente und versprühte Urlaubsstimmung. Das Bild entstand während eines Aufenthalts auf der griechischen Insel Zakynthos, wohin die zweifache Mama anlässlich einer Hochzeit gereist war. Unter ihrem Post schrieb die 38-Jährige: "Zwar schon lange wieder zurück im Mami-Alltag in Wien... mit den Gedanken aber noch auf Zakynthos bei der schönsten Hochzeit des Jahres." Barbaras Anhänger zeigten sich begeistert und kommentierten fleißig.

Die ehemalige Gewinnerin von Germany's Next Topmodel (2007) konnte mit ihrer eleganten Pose und dem typischen "Baywatch"-Look punkten. Mit hochgestreckten Armen und im Wind wehenden Haaren wirkte sie strahlend und ausgelassen. Das Bild versprüht Zuversicht und bildet einen Kontrast zu den "stürmischen Zeiten", die sie möglicherweise erlebt hat. Schließlich überschlagen sich derzeit die Schlagzeilen um ihren Mann, den Immobilienmogul Klemens Hallmann. Denn der Bauträger-Tycoon kämpft mit der Insolvenz. Ob das Foto seiner Frau lediglich ein Urlaubsgruß oder eine gezielte Botschaft ist, bleibt unerwähnt. Doch eines wird klar: Barbara versteht es, auch auf Social Media ein Zeichen zu setzen.

Privat ist Barbara inzwischen stolze Mutter zweier Kinder und lebt mit ihrer Familie in Wien. Trotz des herausfordernden Mama-Alltags teilt sie immer wieder humorvolle und ehrliche Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Fans. Vor allem ihre älteste Tochter, die vierjährige Marie-Therese, sorgt mit ihrer lebhaften Persönlichkeit für turbulente, aber auch amüsante Momente. Obendrein feierte Barbara in diesem Jahr ein fulminantes Comeback bei der Fashion Week in Paris: Erstmals seit 15 Jahren betrat die Schauspielerin, die in Filmen wie "Siebenschön" und "Schon wieder Henriette" zu sehen war, wieder den Laufsteg. Sie beweist, dass sie neben ihrer Karriere und Familie auch Zeit findet, mit Stil und Eleganz zu glänzen – sei es im Designer-Badeanzug oder im Alltag als Mutter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Barbara Meier, "Germanys Next Topmodel" Staffel 2

Anzeige Anzeige

Anzeige