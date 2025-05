"Esse deine Nerven": Barbara Meier teilt süßen Mama-Moment

Barbara Meier (38), die 2007 als Gewinnerin der zweiten Staffel Germany's Next Topmodel bekannt wurde, ist inzwischen zweifache Mutter. Ihren Fans hat sie nun einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag gegeben. In einer Instagram-Story teilte das Model mit einem Augenzwinkern eine humorvolle, aber auch erschöpfte Momentaufnahme eines typischen Morgens mit ihren kleinen Töchtern. Besonders Marie-Therese, vier Jahre alt, scheint derzeit in einer turbulenten Trotzphase zu sein. Mit den Worten "Mama! Deine Nerven sind wie Zucker und ich esse sie auf!" brachte sie Barbara zum Schmunzeln – und zugleich an ihre Grenzen. "9 Uhr morgens und von meinen Nerven ist tatsächlich nicht mehr viel übrig", schrieb die 38-Jährige in ihrer Story.

Barbara und ihr Mann, der Unternehmer Klemens Hallmann, sind seit 2019 verheiratet und haben neben Marie-Therese auch die zweijährige Emilia Elise. Dass der Alltag mit zwei kleinen Kindern eine Herausforderung sein kann, betonte das erfolgreiche Model, das bei der diesjährigen Fashion Week in Paris ein riesiges Comeback feierte, zuletzt auch gegenüber RTL: "Man muss sich wirklich ganz bewusst Zeit nehmen und auch da dranbleiben." Mit viel Charme zeigt Barbara, dass auch hinter den Kulissen ihres glamourösen Lebens oft ganz normale Elternprobleme warten – ein Thema, mit dem sich wohl viele ihrer Follower identifizieren können.

Die Schauspielerin, die bereits in Filmen wie "Siebenschön" und "Wolke unterm Dach" zu sehen war, wirkt dennoch zufrieden mit ihrem Familienleben. In der Vergangenheit sprach Barbara auch über die körperlichen Veränderungen, die die Schwangerschaften mit sich gebracht haben. Sie zeigte sich im Interview mit Bunte gelassen und glücklich: "Mein Körper hat jetzt sein Wohlfühlgewicht gefunden." Heute verbringe sie lieber wertvolle Zeit mit ihren Kindern, anstatt sich zu sehr auf Fitness und Diäten zu konzentrieren. Barbara scheint ihren Platz gefunden zu haben – sowohl in ihrer Mutterrolle als auch mit ihrem veränderten Körper, dem, wie sie selbst sagt, die Schwangerschaften gutgetan haben.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann

Collage: Instagram, Instagram Collage: Barbara Meier hat am 23. November 2022 verkündet, dass ihr Baby auf der Welt ist

