So groß sind GNTM-Model Barbara Meiers zwei Töchter schon

Barbara Meier (38), bekannt aus der Castingshow Germany's Next Topmodel, hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben überrascht. Das Model teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie mit ihren beiden Töchtern zu sehen ist. Die Schatten des Dreiergespanns bei einem sommerlichen Spaziergang lassen erkennen, wie groß die Kinder inzwischen sind: Besonders die jüngste Tochter Emilia Elise scheint einen Wachstumsschub gemacht zu haben. Die Gesichter der Kinder und ihrer Mutter wurden auf dem Schnappschuss bewusst nicht gezeigt, da Barbara großen Wert auf ihre Privatsphäre legt.

Barbara verriet in der Vergangenheit kaum Details über das Leben ihrer Töchter, die 2020 und 2022 auf die Welt kamen. In einem früheren Interview mit Gala hatte sie aber darüber gesprochen, dass das Leben mit zwei Kindern häufig kein Zuckerschlecken ist. "Zwei Kinder sind immer eine Herausforderung als Familie, als Eltern, als Ehepaar", gestand sie und ergänzte gegenüber dem Blatt: "Man muss sich da reinfinden."

Beruflich ist Barbara seit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" in der Öffentlichkeit bekannt. Doch seit der Geburt ihrer Kinder hat sich ihr Fokus stark verschoben. Gegenüber Bunte plauderte die Medienpersönlichkeit aus, dass sie heute seltener Sport treibt. Dennoch fühlt die Zweifachmama sich in ihrem Körper wohler denn je: "Seit meine Kinder da sind, habe ich meinen Körper nicht mehr hinterfragt. Mein Bauch war dafür da, dass meine Töchter darin heranwuchsen und nicht, dass er in ein Kleid passt."

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Barbara Meier mit ihren Töchtern

Instagram / barbarameier Schatten von Barbara Meier und ihren zwei Töchtern, Juli 2025

Getty Images Barbara Meier, Model