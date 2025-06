Das bewegte Barbara Meier zur Ansprache beim GNTM-Finale

Beim diesjährigen GNTM-Finale der Jubiläumsshow kam es zu einem besonderen Moment: Barbara Meier (38), die Gewinnerin der zweiten Staffel des Modelwettbewerbs, richtete sich mit einer emotionalen Nachricht an die Zuschauer. Sie appellierte an junge Mädchen, ihre natürliche Schönheit zu erkennen und zu zelebrieren. Im Interview mit Bunte verrät Barbara nun, dass sie ein Besuch bei einer Dermatologin kurz zuvor zu dieser Botschaft inspiriert hatte. Die Medizinerin berichtete von jungen Mädchen, die sich bereits ästhetischen Eingriffen unterziehen lassen möchten, um gängigen Schönheitsidealen zu entsprechen. Barbara, die selbst Mutter zweier kleiner Töchter ist, hofft auf einen Gegentrend und wollte ihren Beitrag dazu leisten.

Geprägt von ihren eigenen Erfahrungen fühlt sich Barbara in ihrer Rolle als Vorbild bestärkt: "Mir haben nach dem Finale viele Mamas geschrieben: 'Ich habe die Sendung mit meinen Teenager-Töchtern geguckt. Danke, dass du so etwas sagst.'" Neben Barbaras emotionaler Ansprache für mehr Natürlichkeit kam es während des GNTM-Finales auch zu einer Reunion aller Gewinnerinnen der vergangenen 20 Staffeln. Gemeinsam schritten sie über den Laufsteg und sorgten so für einen echten Gänsehautmoment. Wie Barbara preisgibt, waren einige jüngere Teilnehmerinnen zuvor etwas nervös. Doch mit ihrer lockeren Art trug die 38-Jährige dazu bei, die Stimmung zu entspannen. "Wir haben doch alle schon gewonnen", scherzte sie und beruhigte so die Gemüter.

Mit Blick auf ihre Karriere und ihren Kontakt zu alten Bekannten zeigte sich Barbara reflektiert. Sie bewundert die Vielfalt der Lebenswege ihrer ehemaligen Mitbewerberinnen und findet es inspirierend, wenn diese sich, wie Jennifer Hof (34), für ein Leben abseits der Modelwelt entschieden haben. Besonders hat sie der Austausch mit Heidi Klum (52) gefreut, deren talentierte Kinder für sie zum Inbegriff des Zeitvergehens geworden sind. Der Moment, als sie im Finale auf Henry Samuel (19) traf, den sie noch als Kleinkind kannte, wurde zu einem Sinnbild für die lange Entwicklung, die seit ihrem Sieg bei GNTM vergangen ist. "Es war unglaublich, ihn als Erwachsenen wiederzusehen", gab sie rückblickend zu.

Getty Images Barbara Meier im Mai 2025

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model und Schauspielerin

Getty Images Jenny Hof, Heidi Klum und Barbara Meier im Dezember 2008