Barbara Meier verbindet Nostalgie mit Pariser Fashion Week

Für Barbara Meier (38) begann das neue Jahr mit einem großen Comeback. Im Rahmen der Pariser Fashion Week kehrte die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin nach 15 Jahren auf den Laufsteg zurück. Im exklusiven Interview mit Promiflash sprach das Model nun über diesen besonderen Meilenstein und schwelgte dabei in Erinnerungen. "Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie aufgeregt ich vor 15 Jahren war. Damals hat mich Wolfgang Joop (80) gebucht. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, es mehr zu genießen", machte Barbara deutlich und betonte, wie viel ihr ihre Rückkehr auf den Catwalk bedeutet: "Hier laufen die ganz großen Stars, hier trifft sich die internationale Modewelt – ein ganz kleiner Teil davon sein zu dürfen, macht mich unglaublich stolz und ich bin sehr dankbar dafür, das noch einmal erleben zu dürfen."

Im Gespräch zog die 38-Jährige auch Vergleiche zu ihrem früheren Ich und erklärte, was sich für sie als Model verändert hat. "Ich bin mit meinem Körper viel mehr im Feinen als früher. Ich habe zwei Kinder bekommen und natürlich ist er anders als vor 15 Jahren. Aber das ist auch gut so. Ich bin selbstbewusster geworden, hinterfrage mich nicht mehr so viel selbst", erklärte Barbara stolz. Damals ist sie unerfahrener und unsicherer gewesen, wie sie heute reflektiert: "Ich ruhe viel mehr in mir selbst. Besonders als Frau ist man ja oft so kritisch mit seinem Körper. Ich habe gelernt, ihn zu lieben, wie er ist."

Barbara kann auf eine beachtliche Modelkarriere zurückblicken: 2007 nahm sie an der zweiten GNTM-Staffel teil und schnappte sich den Titel. Im Laufe ihrer Karriere zierte sie über 15 Titelseiten – darunter von Magazinen wie der Vogue, Marie Claire und Grazia. Nach ihrem Comeback auf den Catwalk will sie sich jedoch mehr auf die Schauspielerei fokussieren. "Ich habe ein paar spannende Schauspielprojekte abgedreht, die demnächst erscheinen, und ich bereite mich auf ein paar weitere vor", erklärte Barbara gegenüber Promiflash im Hinblick auf ihre Zukunftspläne.

Getty Images Barbara Meier, Januar 2025

AEDT Barbara Meier, August 2023

