Mit zwei Kindern: So hält Barbara Meier ihre Ehe frisch

Barbara Meier (38), bekannt als Model und Gewinnerin von Germany's Next Topmodel, spricht offen über ihre Ehe mit dem Unternehmer Klemens Hallmann. Die beiden sind seit 2019 verheiratet und Eltern von zwei Töchtern, Marie-Therese und Emilia Elise. Im Gespräch mit RTL erklärt das Model, dass sich eine Beziehung durch Kinder zwangsläufig verändere: "Ich habe gemerkt, so der Klassiker, dass, wenn man Kinder hat, sich eine Ehe einfach verändert. Egal, wie viel man sich vornimmt zu sagen: 'Wir bleiben, wie wir sind'. Es ist einfach schwierig und ich glaube, man muss sich immer wirklich ganz bewusst Zeit als Paar nehmen und auch da dranbleiben."

Barbara schildert, dass sie und Klemens regelmäßig Unterstützung durch die Großeltern in Anspruch nehmen, um Zeit zu zweit verbringen zu können. So habe das Paar bewusst entschieden, die Kinder zeitweise bei den Großeltern zu lassen, um ein ganzes Wochenende nur als Ehepaar zu genießen. Für die 38-Jährige, die im letzten Jahr Spekulationen über eine erneute Schwangerschaft zurückwies, sei es entscheidend, regelmäßige Ruhemomente zu zweit zu schaffen, sei es durch kleine Gespräche oder gemeinsame Abende nach einem vollen Tag. "Man muss einfach ganz viel reden und immer im Kontakt bleiben," betont die zweifache Mutter.

Das Model, das seine Karriere nach dem Sieg der Castingshow erfolgreich international ausgebaut hat, genießt seine Ruhephasen abseits des Rampenlichts. Mit Klemens führt sie eine Ehe, die nach außen hin skandalfrei wirkt. Auf Instagram teilt Barbara immer wieder Einblicke in ihren Alltag, der von Familienglück und beruflicher Aktivität geprägt ist. Gleichzeitig reflektiert sie oft darüber, wie das Leben als Mutter und Ehefrau sie verändert hat. Sich Raum für Zweisamkeit zu schaffen, ist für das Paar ein Schlüssel dazu, in der Beziehung harmonisch zu bleiben – eine Botschaft, die Barbara gerne an andere Paare weitergibt.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, Februar 2017 in Wien

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann an ihrem Hochzeitstag, Juni 2019

