Diese Pläne hat Barbara Meier nach ihrem Catwalk-Comeback

Bei der diesjährigen Fashion Week in Paris feierte Barbara Meier (38) ein riesiges Comeback: Nach 15 Jahren schwebt die ehemalige GNTM-Gewinnerin erstmals wieder über den Laufsteg! Und dann auch noch in der Show von Star-Designerin Lena Erziak. Bedeutet das, dass man die Rothaarige in Zukunft wieder öfter in der Fashionwelt erwarten kann? Gegenüber Promiflash verrät die Schauspielerin exklusiv: "Ich habe ein paar spannende Schauspielprojekte abgedreht, die demnächst erscheinen, und bereite mich auf ein paar weitere vor. Zudem plane ich meine neue Kollektion nachhaltiger Dirndl bei Angermaier."

Als Model stehen also erst einmal keine größeren Projekte an. Dass sie in Paris dabei sein durfte, ist für Barbara dennoch etwas ganz Besonderes. "Paris bleibt der Gipfel der Modewelt. Umso glücklicher bin ich über diese Rückkehr. Früher hätte es in Paris kein Model mit 38 auf den Laufsteg geschafft. Bei meinem ersten Auftritt dort war ich 20 und schon damals die Älteste", erzählt sie gegenüber Bild. Zuletzt war sie 2010 in der französischen Hauptstadt unterwegs. Als zweifache Mama sieht sie sich nun als Zeichen der Veränderungen in der Modewelt. "Natürlich habe ich nicht mehr den Körper wie vor 15 Jahren. Doch mittlerweile hat mein Körper so viel geleistet. Warum sollte ich mich da über eine Delle am Po beschweren?", schildert sie.

2007 hat Barbara Germany's Next Topmodel gewonnen und zierte jahrelang die Seiten der größten Mode-Magazine wie Vogue, Marie Claire und Grazia. Nach einer kleineren Rolle im ProSieben-Mystery-Thriller "Schreie der Vergessenen" im Jahr 2010 wurde sie von einer Agentur unter Vertrag genommen und absolvierte eine Grundausbildung im Schauspiel an der New York Film Academy. Seitdem war sie in verschiedenen Produktionen zu sehen. Zusammen mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann durfte sie 2020 und 2022 ihre Töchter auf der Welt begrüßen.

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model und Schauspielerin

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Ehepaar

