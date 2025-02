Zwei Kinder: Barbara Meier fühlt sich in ihrem Körper wohl

Barbara Meier (38) schwebt seit einigen Jahren im absoluten Familienglück: Gemeinsam mit ihrem Mann Klemens durfte sie im Laufe ihrer Ehe zwei Töchter auf der Welt begrüßen. Nun spricht das Model ganz offen über die körperlichen Veränderungen, die die Schwangerschaften mit sich gebracht haben. "Nach den Schwangerschaften hatte ich jeweils etwa eineinhalb Kilo mehr, die ich nicht mehr losgeworden bin", gesteht sie offen, gibt jedoch auch zu: "Aber ich habe auch nichts dagegen getan. Mit den Kindern mache ich viel weniger Sport als früher." Früher habe sie immer stark auf ihre Ernährung geachtet und viel Sport getrieben. "Doch irgendwas haben die Schwangerschaften mit meinem Körper gemacht: Ich habe zwar die Babykilos noch, aber es wird nicht noch mehr [...]. Mein Körper hat jetzt sein Wohlfühlgewicht gefunden", schwärmt die Laufstegschönheit im Interview mit Bunte.

Die Geburt ihrer Sprösslinge habe dazu geführt, dass sie ihren Körper nicht mehr so kritisch beäuge wie zuvor: "Seit meine Kinder da sind, habe ich meinen Körper nicht mehr hinterfragt. Mein Bauch war dafür da, dass meine Töchter darin heranwuchsen und nicht, dass er in ein Kleid passt. Mein Körper hat so viel geleistet, wie käme ich dazu, mich zu beschweren?" Aber auch schon während der Schwangerschaft habe sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin in ihrem Körper pudelwohl gefühlt. "Ich hatte das beste Körpergefühl, als ich schwanger war. Kurz vor der Geburt hatte ich ein Shooting, bei dem ich viel Haut gezeigt habe – und es hat mir nichts ausgemacht", erzählt sie stolz. Damals habe sie viel Lob für ihren schönen Babybauch erhalten: "Es hat mir ein anderes Selbstbewusstsein gegeben zu wissen, dass niemand sagen wird, ich sei zu dick."

Doch nicht nur ihr Körper habe sich durch die beiden Schwangerschaften geändert, auch ihre Partnerschaft sei mit zwei Kindern anders, als sie es vorher war. "Ich habe gemerkt, so der Klassiker, dass, wenn man Kinder hat, sich eine Ehe einfach verändert. Egal, wie viel man sich vornimmt zu sagen: 'Wir bleiben, wie wir sind'", gab sie im vergangenen Monat im RTL-Interview zu und räumte ein: "Es ist einfach schwierig und ich glaube, man muss sich immer wirklich ganz bewusst Zeit als Paar nehmen und auch da dranbleiben." Daher würden sie und ihr Mann regelmäßig die Hilfe anderer Familienmitglieder in Anspruch nehmen, um auch genug Zeit als Paar verbringen zu können.

Getty Images Barbara Meier, 2024

Getty Images Barbara Meier und ihr Mann Klemens Hallmann im September 2024

