Nach Biden-Spott: Donald Trump stolpert auf Flugzeugtreppe

Ein unglücklicher Moment für Donald Trump (79): Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten stolperte beim Besteigen der Air Force One und sorgte damit für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken. Das Missgeschick ereignete sich am 8. Juni, als Donald nach einem Pressestatement in Morristown, New Jersey, auf dem Weg nach Camp David war. Doch er war nicht der Einzige: Auch Außenminister Marco Rubio geriet auf der Treppe ins Straucheln. Ein Video des Vorfalls ging schnell viral und sammelte innerhalb weniger Stunden Millionen Aufrufe. Grund dafür ist, dass der Moment viele Nutzer an eine ähnliche Situation mit Joe Biden (82) im Jahr 2021 erinnerte, die Donald damals zum Wahlkampfthema machte. "Joe Biden kann nicht einmal eine Treppe in der Air Force One hinaufsteigen... Wir haben jemanden, der keine Ahnung hat, wie er uns vertreten soll", hieß es zu der Zeit von Donald.

Donald und sein Team nutzten Joes Missgeschick für politische Kampagnen und stellten seine Eignung für das Präsidentenamt in Frage. Dabei wurden sowohl seine körperliche als auch mentale Fitness angezweifelt. Mit Spotttiteln wie "Wer lacht jetzt?" oder "Nicht mehr der Jüngste" sollte Joe in ein negatives Licht gerückt werden. Dieser hatte zuvor ausgesagt, dass starker Wind für den Vorfall verantwortlich gewesen sei. Nun allerdings scheinen Donalds eigene koordinative Schwierigkeiten ihm zum Verhängnis zu werden, schätzt USA Today die Situation ein.

Die Häme, die Donald derzeit aufgrund seines Stolperns entgegenschlägt, ist nicht das erste Mal, dass ihm sein äußeres Auftreten Schlagzeilen eingebracht hat. Erst kürzlich machte ein Bild von ihm mit auffällig fleckigem Selbstbräuner die Runde. Trotz alledem scheint Donald kaum beeindruckt zu sein. In Interviews betont er regelmäßig seine angeblich hervorragende körperliche Verfassung und präsentiert sich als fit und aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden auf Staatsbesuch in Berlin, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump und Joe Biden bei der Amtseinführung des Präsidenten der USA, 20. Januar 2025

Anzeige Anzeige