Name in Epstein-Akten: Donald Trump wurde vorab informiert

Die Lage um Donald Trump (79) spitzt sich zu. Die Anhänger des US-Präsidenten verlieren aufgrund seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (✝66) immer mehr den Glauben an ihn. Nun berichtete das Wall Street Journal, dass sein Name mehrfach in den Akten des umstrittenen Unternehmers aufgetaucht sein soll. Obendrein soll er davon schon im Mai erfahren haben. Damals sei er von der damaligen Justizministerin Pam Bondi und ihrem Stellvertreter während eines routinemäßigen Briefings darüber in Kenntnis gesetzt worden. Laut den Quellen der Zeitung enthalten die Unterlagen zahlreiche Namen und angeblich unbelegte Behauptungen, unter anderem auch über Trump. Öffentlich hatte der Politiker diese Information jedoch zuletzt dementiert.

Das Justizministerium entschied im Juli, keine weiteren Daten im Zusammenhang mit den Epstein-Fällen zu veröffentlichen. Die Begründung: Die enthaltenen Informationen, darunter sensible Daten von Betroffenen und illegales Material, seien zu heikel für die Öffentlichkeit. Trump habe laut Berichten während des Treffens mit Bondi erklärt, die Entscheidung des Ministeriums nicht infrage zu stellen. Dennoch sorgt die Handhabung der Epstein-Akten aktuell für Aufregung, insbesondere nachdem Trump während seiner Wahlkampagne 2024 versprochen hatte, die Aufklärung rund um Epstein und dessen Kontakte voranzutreiben.

Während der Mann von Melania Trump (55) mehrfach dementiert hat, Kontakt zu Epstein gepflegt zu haben, erzählen gemeinsame Bilder eine andere Geschichte. Vor wenigen Tagen veröffentlichte CNN besonders belastende Fotos. Sie zeigten, dass der spätere verurteilte Sexualstraftäter 1993 bei der Hochzeit des heutigen Präsidenten mit Marla Maples (61) anwesend war.

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

