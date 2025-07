"Großartiger Freund": Donald Trump trauert um Hulk Hogan

Die Wrestlingwelt trauert um Hulk Hogan (71), der am 24. Juli verstorben ist. Der frühere Wrestling-Superstar erlag einem Herzstillstand in seinem Zuhause in Florida. Prominente und Weggefährten nahmen gerührt Abschied, darunter sein langjähriger Freund Donald Trump (79). Der US-Präsident würdigte Hogan auf seiner Plattform Truth Social als "großartigen Freund" und beschrieb ihn als "stark, klug und mit dem größten Herzen". Er erinnerte zudem an Hogans bedeutenden Auftritt bei der Republican National Convention während Trumps Kampagne im Jahr 2024, den er als einen der Höhepunkte der Veranstaltung bezeichnete.

Hulk Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terry Gene Bollea hieß, war eine Legende im Wrestlingsport und einer der ersten Superstars, die die Popularität des Sports maßgeblich prägten. Weltweit bekannt wurde er durch seine Auftritte in der WWE sowie seine Erfolge bei den WrestleMania-Events, bei denen er spielerisch und charismatisch das Publikum begeisterte. Bei WrestleMania IV, damals ausgetragen im Trump Plaza, konnte Hogan unter anderem André the Giant besiegen – ein Moment, der nicht nur Sportfans, sondern auch Trump in bleibender Erinnerung blieb: "Er hat Fans aus aller Welt begeistert und einen enormen kulturellen Einfluss ausgeübt. Seiner Frau Sky und seiner Familie sprechen wir unser tiefstes Beileid und unsere Liebe aus. Hulk Hogan wird uns sehr fehlen!"

In den Monaten vor seinem Tod arbeitete Hogan an einem visionären Projekt, das die Wrestlingszene revolutionieren sollte. Gemeinsam mit Partnern gründete er die neue Liga Real American Freestyle, für deren Promotion er noch eine Kooperation mit einem Streaming-Dienst abschloss. Seine Begeisterung für Wrestling und seine Leidenschaft endeten nie, was ihm bis zum Schluss großen Respekt in der Branche einbrachte. Neben seiner Karriere war Hogan auch abseits des Rings bei Fans für seine bodenständige Art beliebt, die ihn zu einer Ikone machte, die weit über die Wrestlingwelt hinausstrahlte.

Collage: Donald Trump und Hulk Hogan

Vanessa Trump, Sky Daily, Hulk Hogan, Donald Trump und Co., Juli 2024

