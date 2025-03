Ashley Greene & Peter Facinelli über "Twilight"-Set-Streiche

Ashley Greene (38) und Peter Facinelli (51) haben bei einer Panel-Diskussion auf der MegaCon in Orlando für viele Lacher gesorgt, als sie Anekdoten von den Dreharbeiten zur Twilight-Saga teilten. Besonders eine Erinnerung blieb im Gedächtnis: Die beiden Schauspieler gaben zu, dass sie Ärger am Set bekommen hätten, weil sie mit einer lebensechten Nachbildung von Kristen Stewarts (34) Charakter Bella Swan herumgealbert hätten. "Wir haben Selfies gemacht, in ihrer Nase gepopelt und an ihren Ohren geleckt", erzählte Peter lachend, wie People berichtet. Die Produktion habe sie schließlich gezwungen, die Fotos zu löschen, da sie befürchtete, dass geleakte Bilder geheime Details des Films verraten könnten.

Die beiden scherzten darüber, dass das Einziehen von Handys am Set der Filme keine Chance gehabt hätte, weil die Crew und Darsteller zu kreativ beim Verstecken gewesen seien. Ashley erinnerte sich: "Ich musste so lachen, als sie versuchten, uns die Handys wegzunehmen – als ob das geklappt hätte." Peter ergänzte, dass die Puppe, mit der sie herumgealbert hätten, für eine Szene aus "Breaking Dawn" verwendet wurde. Neben den beiden teilten auch ihre Kollegen Kellan Lutz (39) und Jackson Rathbone (40) Erinnerungen an die Dreharbeiten und erzählten, wie tief die Filmreihe das Leben der Beteiligten geprägt habe.

Privat verstehen sich Ashley und Peter, die in der Saga die adoptierten Mitglieder der Vampirfamilie Cullen spielten, auch heute noch blendend. Obwohl die Filme über ein Jahrzehnt zurückliegen, treffen sich die Kollegen regelmäßig zu solchen Veranstaltungen, um in Erinnerungen zu schwelgen und ihre Verbundenheit mit den Fans zu feiern. Ashley, die für ihre Rolle als die stets optimistische Alice Cullen bekannt war, sagte in einem Interview während des Events: "Diese Filme haben unser Leben verändert. Und niemand außer uns kann wissen, wie besonders diese Erfahrung wirklich war." Auch Peter, der in seiner Rolle als Familienoberhaupt Carlisle Cullen oft die Verantwortung trug, ist für seinen Humor abseits des Sets bekannt – ein Aspekt, der die Zusammenarbeit damals besonders erleichtert hat.

Getty Images Nikki Reed, Peter Facinelli und Ashley Greene, 2011

Action Press / Hollywood Picture Press Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

