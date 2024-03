Reunion: "Twilight"-Stars posten süßes Cullen-Familienfoto

Von 2008 bis 2012 standen Kellan Lutz (39), Nikki Reed (35), Peter Facinelli (50), Ashley Greene (37) und Jackson Rathbone (39) für den Dreh der Twilight-Saga gemeinsam vor der Kamera. In der erfolgreichen Blutsauger-Filmreihe verkörperten sie die Mitglieder der Cullen-Vampirfamilie. Doch auch im echten Leben, fast 15 Jahre später, scheinen die Schauspielkollegen gute Freunde zu sein. Bei der Epic Con in Chicago feiern sie nun eine kleine Familienreunion. Auf Instagram postet Peter, der die Rolle des Carlisle spielte, den süßen Schnappschuss. "Ich habe die Kinder für ein Familienfoto versammelt", schreibt der Vampir-Familienvater dazu. "Ich liebe diesen Hexenzirkel", schwärmt der 50-Jährige von seinen Kollegen.

In den Kommentaren freuen sich die Fans über das Zusammenkommen der "Twilight"-Stars. "Es macht mich so glücklich, euch alle zusammen zu sehen!", bemerkt ein Nutzer begeistert. Doch zahlreichen Usern fällt auch die Abwesenheit der restlichen Cullen-Familienmitglieder auf. "Wo ist Elizabeth Reaser?", fragt sich ein Fan. Die US-amerikanische Schauspielerin verkörperte die Vampirmutter Esme in der beliebten Saga. Auch das Fehlen der Hauptdarsteller Robert Pattinson (37) und Kristen Stewart (33) entgeht den Followern nicht! "Edward und Bella sind gar nicht da", kommentiert ein Nutzer enttäuscht.

Was machen die "Twilight"-Schauspieler heute? Nikki, die damals die knallharte Vampir-Lady Rosalie Hale gespielt hatte, ist heute zweifache Mutter. Nachdem die 35-Jährige und ihr Ehemann Ian Somerhalder (45) im Jahr 2018 ihr Töchterchen Bodhi Soleil Reed Somerhalder auf der Welt begrüßt hatten, durften sie sich im vergangenen Jahr über Baby Nummer zwei freuen. Auch Ashley, die in dem Vampirfilm Alice dargestellt hatte, schwebt nun scheinbar im privaten Familienglück. Ihre große Liebe fand sie in TV-Star Paul Khoury, mit dem sie im Jahr 2022 Tochter Kingsley Rainn Khoury bekam.

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart, 2011

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

