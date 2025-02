Jennie Garth und Ex Peter genießen neugewonnene Freundschaft

Jennie Garth (52) und ihr Ex-Mann Peter Facinelli (51) haben nach Jahren eines schwierigen Verhältnisses wieder zueinandergefunden – allerdings auf eine freundschaftliche Weise. Wie die Schauspielerin gegenüber E! News berichtete, war die Beziehung zwischen den beiden nach ihrer Scheidung im Jahr 2013 oft angespannt. Doch während der jüngsten Waldbrände in Los Angeles ermöglichte eine unerwartete Situation die Annäherung: Peter bot Jennie, ihrem jetzigen Ehemann Dave Abrams (43) und ihren Kindern Zuflucht in seinem Haus, nachdem Jennies eigenes Heim von den Bränden betroffen war. Vor allem ein gemeinsames Gespräch im Rahmen von Jennies Podcast "I Choose Me" habe geholfen, alte Spannungen zu lösen.

Jennie schilderte, dass dieses Gespräch im November vieles verändert habe und sie und Peter sich seither wieder besser verstünden. "Es half uns, uns wieder als Menschen zu begegnen, nicht als geschiedene Eltern, die sich uneinig sind", erklärte sie. Der Aufenthalt in Peters Haus während der Krisenzeit brachte die gesamte Familie näher zusammen. Jennie erinnerte sich daran, wie sie gemeinsam Nachrichten schauten, chinesisches Essen bestellten und einfach Zeit miteinander verbrachten. "Es war warm und tröstlich in einer sehr beängstigenden Zeit." Für ihre drei gemeinsamen Töchter dürfte es ebenfalls ein besonderer Moment gewesen sein, ihre Eltern in ungezwungener Harmonie zusammen zu sehen.

Peter, bekannt aus Twilight, und Jennie, die durch Beverly Hills, 90210 berühmt wurde, waren insgesamt 17 Jahre lang ein Paar und haben nach ihrer Trennung nun auch eigene Familien gegründet. Jennie ist seit 2015 mit Dave verheiratet, während Peter mit seiner Verlobten überglücklich ist und kürzlich ein weiteres Kind bekam. Jennie betonte, dass sie Peters neue Partnerin und sein Familienglück sehr schätze. "Es ist schön, offen und unkompliziert zu sein", sagte sie und fügte hinzu, dass sie und Peter eine neue Basis für ihr Verhältnis gefunden hätten – nicht zuletzt für ihre Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniegarth Dave Abrams und Jennie Garth, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Garth und Peter Facinelli mit ihren Töchtern Luca, Lola und Fiona, Januar 2011

Anzeige Anzeige