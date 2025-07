David Beckham widmet Victoria zum Hochzeitstag liebe Worte

Die Beckhams feiern einen besonderen Meilenstein: ihren 26. Hochzeitstag. David Beckham (50), der ehemalige Fußballstar, widmete seiner Frau Victoria Beckham (51) rührende Worte auf Instagram: "Heute vor 26 Jahren hast du Ja gesagt. Danke, dass du mir unsere wundervollen Kinder geschenkt und das Leben aufgebaut hast, das wir zusammen haben. Ich liebe dich, Lady Beckham." Zu dem Post teilte er zahlreiche Fotos, darunter auch Erinnerungen an ihre glamouröse Hochzeit von 1999 und liebevolle Schnappschüsse mit ihren vier gemeinsamen Kindern Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13).

Der älteste Sohn, Brooklyn, wurde in der Nachricht nicht ausgeschlossen und ebenfalls von seinem Vater markiert – trotz der Krise. Innerhalb der Familie Beckham gibt es Spannungen, die die Liebesbekundung von David überschatteten. Brooklyn, der inzwischen mit seiner Frau Nicola Peltz (30) in den USA lebt, blieb dem Anlass ebenso fern wie schon den Feierlichkeiten zu Davids 50. Geburtstag im Mai. Der 26-Jährige und seine Ehefrau posteten stattdessen eigene Fotos auf Social Media, unter anderem aus einem Moncler-Modekampagnen-Shooting, das ironischerweise in London stattfand, ohne dass die Familie darüber informiert wurde.

David und Victoria gelten seit Langem als eines der stabilsten Paare im Rampenlicht. Sie lernten sich 1997 kennen und heirateten zwei Jahre später in einer prunkvollen Zeremonie in einem Schloss in Irland. Während Victoria ihre Karriere von den Spice Girls zu einer erfolgreichen Modedesignerin weiterentwickelte, baute David parallel dazu nicht nur eine beeindruckende Sportlerlaufbahn, sondern auch eine Karriere als Model und Unternehmer auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham Designerin Victoria Beckham mit ihren vier Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham