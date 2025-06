Wurde David Beckham aus diesen Gründen bisher kein Ritter?

David Beckham (50) wird endlich zum Ritter geschlagen! Der Ex-Fußballstar wird in der kommenden Woche in der King's Birthday Honours List aufgeführt und erhält die begehrte Auszeichnung, auf die er jahrelang gewartet hat. Britische Medien glauben zu wissen, warum er so lange auf seine Ehrung warten musste: Laut Mirror soll David sich in der Vergangenheit abfällig über das britische Ehrungssystem geäußert und es sogar als "Witz" bezeichnet haben.

David ist über Jahre hinweg durch seine sportlichen Leistungen, sein Engagement als Botschafter für Großbritannien und umfangreiche Charity-Arbeit positiv aufgefallen. Wie Insider berichteten, soll er sich deshalb lange übergangen gefühlt haben. Den Grund für die langjährige Verzögerung seiner Ehrung sehen Experten in einer Kontroverse um durchgesickerte E-Mails von 2013. In diesen äußerte sich David kritisch über das britische Ehrensystem, was damals zu einem großen Medienrummel führte. Sein Ärger richtete sich unter anderem gegen die Auszeichnung der Sängerin Katherine Jenkins (44), was vielen missfiel. Trotz Dementis und erklärter Reue über die vermeintlichen Aussagen schien dieser Umstand lange ein Hindernis für seine Ehrung zu sein.

Erst vor wenigen Wochen geriet Davids enge Verbindung zu König Charles III. (76) in den Fokus. Ihr Gespräch bei der Chelsea Flower Show heizte Spekulationen über die kommende Anerkennung erneut an. Überschattet wird die Ehrung Davids durch familiäre Schwierigkeiten: Zwischen ihm und seinem Sohn Brooklyn (26), der mit Schauspielerin Nicola Peltz (30) verheiratet ist, soll weiterhin eine angespannte Beziehung herrschen.

Getty Images David Beckham und König Charles bei der Chelsea Flower Show im Mai 2025 in London

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025

