Kahle Stelle: David Beckham schneidet sich selbst Buzzcut

David Beckham (50), bekannt für seine ikonischen Frisuren, hat sich diesmal selbst in eine haarige Angelegenheit manövriert. Der ehemalige Fußballprofi wagte sich am Wochenende an eine DIY-Buzzcut-Frisur – mit unerwartetem Ausgang. Während er mit einem Rasierer sein Haupt stutzte, rutschte der Aufsatz ab – zurück blieb eine deutlich sichtbare kahle Stelle auf dem Kopf. Ehefrau Victoria Beckham (51), die das Fiasko auf Instagram teilte, fragte lachend: "Was hast du gemacht?", während David sichtlich peinlich berührt sein Malheur präsentierte. In dem Video kommentierte sie schließlich mit ihrer unverblümten Art: "Es sieht schrecklich aus."

Die Fans in den sozialen Medien reagierten gemischt auf den humorvollen Post. Während einige den Moment feierten und Victorias Lachen als "denkwürdig" bezeichneten, warfen andere ihr vor, David mit ihrem Kommentar bloßzustellen. Doch der 50-Jährige nahm das Missgeschick gelassen. Die Buzzcut-Frisur zählte, wie er verriet, schon in der Vergangenheit zu seinen Favoriten – und er trug sie mehr als einmal. Mit seiner neuen "Frisur" darf er sich nun an jene Zeiten erinnert fühlen, als er diesen Look erstmals in den frühen 2000er-Jahren zeigte. Nur wurde diesmal deutlich: Die DIY-Friseurnummer endet nicht immer mit einem Happy End.

Abseits vom Haar-Drama nutzt David seine Plattform für bedeutendere Anliegen. Kürzlich startete er eine neue Fundraising-Kampagne in Zusammenarbeit mit UNICEF – anlässlich seines 50. Geburtstags im Mai. Dabei machte er auf die schwierigen Lebensbedingungen von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam, die unter Gewalt, Kinderheirat und Missbrauch leiden. David, der seit über zwei Jahrzehnten UNICEF-Botschafter ist, appelliert mit Blick auf seine eigenen Erfahrungen als vierfacher Vater: "Jedes Kind sollte die Möglichkeit bekommen, zu träumen und diese Träume auch zu leben."

David Beckham, Ex-Fußballer

David Beckham und Victoria Beckham, 2023

David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025