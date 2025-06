Vogue 25: Amal Clooney wird als einflussreiche Britin geehrt

Amal Clooney (47) wurde von der renommierten jährlichen Liste "The Vogue 25" als eine der einflussreichsten Frauen Großbritanniens ausgezeichnet. Die Menschenrechtsanwältin reiht sich damit neben Persönlichkeiten wie Keira Knightley (40) und Munroe Bergdorf ein, die in unterschiedlichen Bereichen die Gesellschaft und Kultur nachhaltig geprägt haben. Seit 2018 würdigt die Liste außergewöhnliche Frauen, die durch ihre Leistungen das Bild des heutigen Großbritanniens formen. Amal erhielt die Ehrung für ihre bemerkenswerte Arbeit im Einsatz für Opfer sexueller Gewalt in Konfliktzonen. Mit einem beeindruckenden Foto, das sie mit einer Robe und ihrer Richterperücke zeigt, würdigte Vogue ihre Leistung.

Im Interview mit dem britischen Magazin sprach Amal über die Herausforderungen in ihrem Beruf. "Apathie ist eine der größten Hürden", erklärte sie. Die Anwältin betonte die Wichtigkeit einzelner Stimmen, um gesellschaftliche Missstände zu bekämpfen. Ohne Mut und Engagement sowohl in Regierungen als auch in Unternehmen verliere die Welt den Kampf um Gerechtigkeit, so Amal weiter. Neben ihr wurden auch Schauspielerin Keira Knightley, Transgender-Aktivistin Munroe Bergdorf und Fußballspielerin Lucy Bronze auf der diesjährigen Liste hervorgehoben. Jede von ihnen repräsentiert unterschiedliche Facetten von weiblicher Stärke und Inspiration, die das Gesicht Großbritanniens prägen.

Privat ist Amal für ihre Ehe mit Hollywoodstar George Clooney (64) bekannt, mit dem sie seit über zehn Jahren verheiratet ist. Beide schwärmen oft öffentlich voneinander und gelten als eines der Traumpaare der Prominenz. 2017 wurden sie Eltern von Zwillingen: Alexander und Ella. Für ihre Kinder wünschen sie sich ein Leben abseits des Hollywoodrummels. "Ich fahre jetzt einen Traktor und mache all diese Dinge", erklärte George im Interview mit der New York Times zu ihrem bodenständigen Familienleben.

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

