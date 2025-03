Amals Anwesenheit macht George Clooney auf der Bühne nervös

George Clooney (63) steht vor einer neuen Herausforderung: Ab April wird der Schauspieler am Broadway im Stück "Good Night, and Good Luck" zu sehen sein, dessen Handlung auf dem gleichnamigen Film basiert. Um ihn während dieser Zeit zu unterstützen, sind seine Frau Amal Clooney (47) und die gemeinsamen siebenjährigen Zwillinge Ella und Alexander mit ihm nach New York gezogen. Doch trotz der engen Bindung zu seiner Familie räumte George kürzlich in einem Interview mit "CBS 60 Minutes" ein, dass ihn der Gedanke, Amal im Publikum zu sehen, nervös macht. "Ich setze sie in die aller-, aller-, allerletzte Reihe", scherzte der Hollywood-Star und erklärte, dass er sich nicht von ihrem Blick ablenken lassen wolle.

In der Vergangenheit hat George immer wieder von seiner tiefen Wertschätzung für Amal gesprochen, insbesondere für ihre gemeinsame Verbindung, die er als "die wichtigste Entscheidung meines Lebens" bezeichnete. Während sich der Oscar-Preisträger nun bei den Aufführungen im Winter Garden Theatre konzentrieren muss, haben die Clooneys vorübergehend ihr idyllisches Leben in der Provence gegen das hektische Treiben der Großstadt eingetauscht. In einem Interview mit der New York Times gestand George jedoch, dass er es liebe, in ihrer französischen Heimat Zeit auf dem Land zu verbringen. Dort genieße er die Ruhe und gehe sogar einfachen landwirtschaftlichen Arbeiten nach, die ihn an seine Kindheit in Kentucky erinnern würden.

Amal und George, die sich 2012 kennengelernt und 2014 in einer glamourösen Zeremonie in Venedig geheiratet haben, sind dafür bekannt, ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Wenn er jedoch spricht, dann spart George nicht mit Lob für seine Frau. Die renommierte Menschenrechtsanwältin wird von ihm nicht nur für ihre beruflichen Erfolge bewundert, sondern auch für ihre Geduld und Empathie im Familienalltag. "Wir streiten weniger, weil ich die kleinen Dinge nicht mehr so ernst nehme", meinte George dazu erst kürzlich mit einem Augenzwinkern. Ob Amal tatsächlich ganz hinten Platz nimmt, bleibt abzuwarten – ihrer Unterstützung dürfte sich Clooney auf jeden Fall sicher sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney und ihr Mann George, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler George Clooney und Anwältin Amal Clooney

Anzeige Anzeige