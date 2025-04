Zehn Ehejahre: George Clooney streitet sich nie mit Amal

George Clooney (63) hat eine überraschende Aussage zu seiner Ehe mit Amal Clooney (47) gemacht. Der Schauspieler erzählte in einem Interview mit Gayle King (70) bei "CBS Mornings", dass die beiden in ihren zehn Jahren Ehe noch nie gestritten haben. George scherzte: "Wir suchen immer noch einen Grund!" Er machte seiner Ehefrau erneut eine Liebeserklärung: "Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht denke, ich bin der glücklichste Mensch der Welt." Amal, eine erfolgreiche Menschenrechtsanwältin, habe sein Leben auf den Kopf gestellt: "Ich fühle mich so außerordentlich glücklich, diese unglaubliche Frau getroffen zu haben, und ich fühle mich, als hätte ich den Jackpot geknackt." Zusammen zieht das Paar die Zwillinge Alexander (7) und Ella (7) groß, die 2017 zur Welt kamen.

Bereits in früheren Interviews hatte das Paar über die Harmonie in ihrer Beziehung gesprochen. Amal bestätigte damals, dass ihre Freunde immer wieder ungläubig nachfragen, ob sie inzwischen Streit gehabt hätten. Für viele wirkt diese Ehe fast zu gut, um wahr zu sein. Doch George erklärt, dass das Geheimnis ihres Glücks nicht nur Harmonie, sondern auch ihre ähnliche Lebenssicht sei. Der Schauspieler betont zudem, wie viel Freude ihm die Zeit mit den gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander bereitet: "Sie sind neugierig und bringen uns oft zum Lachen."

Kennengelernt hatten sich George und Amal 2013, ein Jahr später folgte die glamouröse Hochzeit in Venedig. Das Ehepaar bemüht sich aber, ein normales Leben für die Familie zu schaffen, fernab des Scheinwerferlichts. Bereits in früheren Interviews erzählte George von ihrem Rückzugsort in der Provence, wo sie die Zeit mit Traktorfahren und landwirtschaftlichen Aufgaben verbringen. Amal und George legen großen Wert darauf, Werte wie Bodenständigkeit und Eigenständigkeit zu vermitteln. George sagte einst: "Unsere Liebe und unser Leben sind unser stärkstes Fundament." Ein Motto, das vielleicht diese unglaubliche Harmonie der beiden erklärt.

ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024

Getty Images Schauspieler George Clooney und Anwältin Amal Clooney

