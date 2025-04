Ehekrach bei den Clooneys? Amal verpasst Georges Premiere

George Clooney (63) erschien zur offiziellen Broadway-Premiere von "Good Night, and Good Luck" im Winter Garden Theatre in New York City – ohne seine Frau Amal Clooney (47) an seiner Seite. Dies führte zu Spekulationen über eine mögliche Ehekrise zwischen dem Hollywood-Star und seiner Liebsten. In einem Gespräch mit People macht George jedoch klar, warum Amal fehlte: "Sie ist bei den Kindern." Die beiden sind Eltern der siebenjährigen Zwillinge Alexander (7) und Ella (7), die derzeit ihre volle Aufmerksamkeit benötigen.

In der letzten Zeit führte das Paar eine Fernbeziehung, da die 47-Jährige mit den Kindern in ihrer französischen Wahlheimat Brignoles geblieben war, während George in New York an seinem Theaterprojekt arbeitete. Doch wie George selbst erklärte, ist inzwischen wieder Ruhe eingekehrt: Amal und die Kinder haben sich zu ihm nach New York begeben, um die Zeit als Familie gemeinsam zu verbringen. Der 63-Jährige äußerte sich in der Vergangenheit begeistert über die Vorteile des Theaterlebens. In der "Late Show with Stephen Colbert" erklärte er, dass er tagsüber Zeit mit den Kindern verbringen könne, da Theaterauftritte meist am Abend stattfinden würden. "Man kann das Leben hier einfach lieben", schwärmte er über den Aufenthalt im Big Apple.

Die beiden scheinen einen Weg gefunden zu haben, ihr Familienleben trotz der beruflichen Verpflichtungen von George und der internationalen Arbeit von Amal, die als bekannte Menschenrechtsanwältin tätig ist, zu managen. Seit ihrer märchenhaften Hochzeit im Jahr 2014 in Venedig stehen sie immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Amal zeigt sich überwiegend zurückhaltend in der Öffentlichkeit, rückt aber als engagierte Juristin regelmäßig durch ihre humanitären Projekte sowie zuletzt als Gastprofessorin in Oxford ins Rampenlicht.

Getty Images Amal Clooney und George Clooney, September 2024

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

