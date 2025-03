George Clooney überrascht mit neuer Haarfarbe in New York

George Clooney (63) sorgt mit einem neuen Look für Aufsehen! Der Hollywoodstar, der am Sonntag gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (47) in New York City unterwegs war, überraschte mit ungewohnt braun gefärbtem Haar. Das Paar wurde beim Mittagessen im angesagten französischen Restaurant "Raoul's" gesichtet, wo sich die beiden mit ihrem befreundeten Rechtsanwalt Kevin Johnson trafen. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, zeigte sich der Schauspieler in einer entspannten Kombination aus schwarzer Lederjacke, beigen Chinos und schwarz-weißen Adidas-Sneakers. Amal, wie immer stilsicher, trug einen karierten Cropped-Blazer und weit geschnittene High-Waist-Jeans.

Viele vermuten, dass Georges neue Haarfarbe rein beruflicher Natur sein könnte. Der Schauspieler bereitet sich auf sein Broadway-Debüt in der Adaption des Films "Good Night, and Good Luck" vor – einem Werk, das er im Jahr 2005 bereits als Regisseur, Autor und Nebendarsteller begleitete. Clooney übernimmt diesmal die Hauptrolle und schlüpft in die Figur des legendären Journalisten Edward R. Murrow. Im ursprünglichen Film spielte diese Rolle David Strathairn, während George hinter der Kamera blieb. Die Haarveränderung könnte also einem authentischen Look für die Produktion geschuldet sein.

Privat wie beruflich läuft es beim Ehepaar Clooney blendend. Während Amal als renommierte Menschenrechtsanwältin weltweit gefragt ist, beweist George weiterhin seine Vielseitigkeit als Schauspieler, Regisseur und Produzent. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und lebt, wenn es die Arbeit zulässt, zurückgezogen zwischen seinem Anwesen in England und seiner Villa am Comer See. Zusätzlich plant George bereits seinen nächsten Kinoauftritt: In Noah Baumbachs (55) neuem Netflix-Film wird er Seite an Seite mit Stars wie Adam Sandler (58) und Laura Dern (58) zu sehen sein. Trotz seines vollen Terminkalenders genießt der Oscar-Gewinner stets die Zeit mit seiner Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney und ihr Mann George, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, Schauspieler, mit seiner Frau Amal

Anzeige Anzeige