Für ihre Zwillinge: So normal leben Amal und George Clooney

George Clooney (63) und seine Frau Amal Clooney (47) machen keinen Hehl daraus, dass sie sich für ihre Zwillinge Alexander und Ella ein Leben abseits des Hollywood-Rummels wünschen. Das Paar, das sich 2017 über die Geburt seiner Kinder freuen durfte, hat zu diesem Zweck unter anderem ein idyllisches Château in der Provence als Lebensmittelpunkt gewählt. Hier widmen sie sich einer eher bodenständigen Lebensweise und kümmern sich gemeinsam um landwirtschaftliche Aufgaben. "Ich fahre jetzt einen Traktor und mache all diese Dinge", sagte George kürzlich im Gespräch mit der New York Times. Für den Schauspieler, der in seiner Kindheit in Kentucky auf einer Farm aufwuchs, schließt sich dabei offenbar ein Kreis.

Der Hollywood-Star möchte seinen Kindern nicht nur ein normales Leben ermöglichen, sondern ihnen auch Werte wie Eigenständigkeit und Bodenständigkeit mit auf den Weg geben. Eine Expertin für emotionales Wohlbefinden erzählte gegenüber Hello!, dass Alexander und Ella durch die Aktivitäten auf der Farm gleich mehrfach profitieren: Von frischer Luft und Bewegung bis hin zu wertvollen Lektionen im Umgang mit der Natur. Auch die Gemeinde habe George längst ins Herz geschlossen. Der Schauspieler unterstützt beispielsweise die Entwicklung eines nachhaltigen Farmprojekts, das regionale Schulen mit frischen Lebensmitteln versorgen soll. Dabei geht es nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um die Förderung von Bildung und Gemeinschaftssinn bei Kindern.

Um das Familienleben so privat wie möglich zu halten, vermeiden George und Amal öffentliche Auftritte mit den Zwillingen und halten sie weitestgehend aus dem Rampenlicht heraus. Offizielle Fotos der beiden gibt es nicht. Bereits in der Vergangenheit betonte George in Interviews, dass das Bedürfnis nach Privatsphäre auch mit der beruflichen Tätigkeit seiner Frau als Menschenrechtsanwältin zusammenhängt. Auch in ihrem Alltag scheint das Paar sich gut zu ergänzen – ob bei der internationalen Ausrichtung ihrer Kinder oder beim Leben britischer Traditionen, wie Amal sie aus ihrer Heimat kennt.

