Malte Zierden trauert: Sein Tauben-Freund Oßkar ist tot

Malte Zierden nimmt Abschied: Der Influencer trauert um seinen gefiederten Freund Oßkar. Die Taube, die seit Anfang 2022 regelmäßig an seinem Fenster in Hamburg zu Besuch war, ist am vergangenen Freitag verstorben, wie er nun auf Instagram bekannt gibt. "Für viele warst du nur eine Stadttaube, für mich warst du mein bester Tauben-Freund", schrieb Malte in einem emotionalen Beitrag. Begleitet wurde der Text von einigen Fotos und Videos, die gemeinsame Momente festhalten. Diese besondere Freundschaft begann ganz zufällig, als Oßkar eines Tages auftauchte und sich mit der Zeit eine tiefe Bindung entwickelte.

Malte ging in seinem Engagement weit über die übliche Fürsorge hinaus. Er setzte sich aktiv für den Verein der Hamburger Stadttauben ein und ließ die Menschen an seiner Mission teilhaben, Vorurteile gegenüber Tauben abzubauen. Für Oßkar richtete er sogar ein kleines Taubenwohnzimmer auf seiner Fensterbank ein – komplett mit Tischen, Stühlen und einem Gemälde. In seinem Abschiedsbeitrag erinnerte sich Malte an die gemeinsame Zeit. "Jeden Morgen haben wir miteinander verbracht und nun ist da nur noch dieses leere Wohnzimmer. Dein Taubenwohnzimmer", erklärte er traurig.

Hinter dem Influencer steckt nicht nur ein Tierliebhaber, sondern auch ein Mensch, der sich durch seinen Alltag mit Oßkar inspiriert fühlte. Während er sich mittlerweile verstärkt in der Tierschutzarbeit engagiert, war es die besondere Beziehung zu Oßkar, die ihn dazu bewog, sich für die Rechte und das Wohlergehen dieser oft übersehenen Tiere einzusetzen. "Ich werde dich nie vergessen", beendete er seinen Tribut für Oßkar – die Stadttaube, die Malte wohl für immer in Erinnerung behalten wird.

Instagram / maltezierden Die Straßentaube Oßkar

Instagram / maltezierden Oßkar und Malte Zierden

