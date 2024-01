Fans sind begeistert: Malte Zierden ist bei GZSZ zu sehen!

Das war wohl eine Überraschung! Malte Zierden hatte sich vor drei Jahren aufgrund einer Fehlstellung seines Kiefers mehreren Operationen unterziehen müssen – lustig und realitätsnah dokumentierte der gebürtige Ostfriese seinen Leidensweg und wurde damit über Nacht zum gefeierten Social-Media-Star. Seitdem begeistert der Lockenkopf zusammen mit seiner Freundin Phia, seinem Hund Ma und seiner Taube Oskar die zahlreichen Follower. Doch kürzlich entdeckten ihn seine Fans auch außerhalb der sozialen Netzwerke – Malte war bei der TV-Serie GZSZ!

Seinen Durchbruch im Netz feierte der 31-Jährige mit seinen OP-Clips – und auch im TV gibt er sein Debüt in der Rolle eines Patienten. Obwohl die Folge noch nicht mal im Free-TV ausgestrahlt wurde, bekam er bereits zahlreiche Nachrichten. "Du hast es jetzt schon zu GZSZ geschafft", hieß es in einer der Nachrichten, die der Influencer auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. "Ich glaube, ich habe alles im Leben jetzt erreicht", witzelte Malte in seiner Story.

Das war wohl der langersehnte Fernsehauftritt. Im Jahr 2020 hatte seine Community auf eine Teilnahme bei der bekannten Show Bauer sucht Frau gehofft. Damals hatte Malte auf Instagram offenbart: "Hier sehen sie den munteren Jungbauern. Ein bisschen sehr von sich selbst überzeugt, aber ein gutes Herz. Er hat sich soeben bei 'Bauer sucht Frau' beworben. Wünscht ihm Glück" – doch daraus wurde nichts.

Instagram / maltezierden Malte Zierden im September 2022

Instagram / phia_quantius Malte Zierden und seine Freundin Phia

Instagram / maltezierden Malte Zierden und ßamma im Januar 2022

