Lähmungserscheinungen: Malte Zierden musste ins Krankenhaus

Der Influencer Malte Zierden schockt seine Fans mit einer besorgniserregenden Gesundheitsnachricht auf Instagram. Am gestrigen Morgen sei er aufgewacht, um sich einen Kaffee zu machen, als er plötzlich kein Gefühl mehr in seiner linken Körperhälfte hatte. Zusätzlich seien pochende Schmerzen in Brust und Rücken aufgetreten. Als seine Freundin Phia, mit der er zusammenlebt, nachgefragt habe, was los sei, habe Malte ihr die Situation nicht erklären können – er habe Schwierigkeiten gehabt, einen klaren Satz zu formulieren. "Mein Kopf konnte es denken, aber ich konnte keinen geraden Satz mehr herausbringen", erinnert sich Malte. Die beiden hätten nicht gezögert und seien sofort ins Krankenhaus gefahren.

Im Krankenhaus angekommen, seien die einseitigen Lähmungserscheinungen bereits wieder verschwunden gewesen, doch der stechende Schmerz in der Brust sei bestehen geblieben. "Als sei da irgendwas drin, was da nicht hingehört", erklärt der Tierschützer. Was die plötzlichen Symptome ausgelöst habe, hätten ihm die Ärzte nicht verraten können, sie hätten jedoch eines ausschließen können: "Weil die Symptome nicht passen, haben sie einen Schlaganfall ausgeschlossen." Allerdings fühle er sich nach dieser Aussage nicht sonderlich beruhigt: "Ich soll mich halt noch mal vorstellen, wenn noch mal so etwas passiert. Ich bin kein bisschen schlauer als vorher und habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll."

Malte ist vielen vor allem durch seine humorvollen Beiträge und seinen Einsatz für Tiere bekannt. Gemeinsam mit seiner Freundin Phia, die ihn in dieser schwierigen Situation unterstützte, setzt er sich regelmäßig für den Tierschutz ein und begeistert seine Follower mit Einblicken in sein Leben. Seine Fans schätzen ihn für seine positive Ausstrahlung, die er selbst jetzt nicht vollständig verliert. Dennoch dürfte der Vorfall auch Maltes offene und fröhliche Art auf eine harte Probe gestellt haben, während er hofft, bald Klarheit über seinen Gesundheitszustand zu erhalten.

Malte Zierden und seine Freundin Phia

Malte Zierden mit seinem Hund 13

