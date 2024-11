Ariana Grande genießt "Wicked"-Film mit Oma und Freund Ethan

Dass es für Ariana Grande (31) etwas ganz Besonderes war, für Wicked vor der Kamera zu stehen, ist bekannt. Doch jetzt sorgt der Film für einen noch unvergesslicheren Moment im Leben der Sängerin: Sie ist für einen Tag in ihre Heimatstadt Boca Raton, Florida, geflogen, um den Film mit ihrer geliebten Großmutter zu gucken. So viel verrät die "One Last Time"-Interpretin in ihrer Instagram-Story. In dem Kino, "in dem sie jedes Wochenende während ihrer Kindheit war", hat sie sich mit ihrer Oma und ihrem Bruder Frankie Grande (41) den Streifen angesehen. Auch ihr Lover Ethan Slater (32) war anscheinend dabei – allerdings hat er es nicht mit auf das Foto geschafft. Da Ariana ihn dennoch vertaggt hat, hat er den Schnappschuss offensichtlich für die kleine Gruppe aufgenommen.

Ethan kommt bei Arianas Familie so gut an, dass sie sogar diesen persönlichen Moment mit ihm teilt. Das ist nicht überraschend – schon seit Beginn ihrer Beziehung schwärmt die Sippe des "Victorious"-Stars von dem Musical-Darsteller. Im Sommer hatte Frankie nur liebe Worte für den Liebsten seiner Schwester übrig. Da meinte er gegenüber Too Fab: "Ich liebe ihn, er ist ein sehr netter Kerl." Außerdem bewundere er Ethans frühere Arbeit und lobte seine "wunderbare" Art. Auch die Musikerin soll bei der Familie des "Spamalot"-Darstellers ziemlich gut ankommen.

Ariana und Ethan hatten ganz schön für Aufsehen gesorgt, als Neuigkeiten zu ihrer Liebe an die Öffentlichkeit gelangten. Als sie sich am Set von "Wicked" kennengelernt hatten, war Ethan noch mit seiner früheren Ehefrau Lily Jay zusammen. Es wurden lange böse Gerüchte gesponnen, dass Ari eine "Ehebrecherin" sei und Ethan hinterlistig verführt habe. Mittlerweile ist allerdings bekannt, dass Lily und Ethan sich schon vor ihrer offiziellen Scheidung auseinandergelebt hatten. Mittlerweile gehen die beiden Turteltauben mit ihrer Liebe recht öffentlich um – und damit scheint es ihnen sehr gut zu gehen. "Ethan und Ariana sind aus ihrem Versteck herausgekommen und glücklicher denn je", berichtete ein Informant gegenüber dem OK! Magazine.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, ihre Oma "Nonna" und ihr Bruder Frankie, November 2024

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Ethan Slater und Ariana Grande im Oktober 2024

