Spürhunde für Höschen: Martin Rütter schießt gegen Laura

Laura Müller (24) sorgte nicht nur bei vielen Fans, sondern auch bei Martin Rütter (55) für Kopfschütteln. Der Hintergrund: Die Frau von Michael Wendler (53) will Spürhunde ausbilden, sodass sie die Echtheit getragener Unterwäsche erkennen können. Martin, der als Hundeexperte bekannt ist, zeigt sich auf Instagram schockiert über Lauras Idee. "Ich habe jetzt wirklich allen Schwachsinn dieser Welt gehört und gesehen. Und dann kommt immer einer daher, der ist noch blöder. Also das kann doch nicht wahr sein", wettert der 55-Jährige gegen die Idee der Influencerin.

Der Hundetrainer zeigt nicht nur Unverständnis, sondern bringt auch seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, wie weit Menschen mit absurden Geschäftsideen gehen könnten: "Was soll das denn für eine Firma sein? Wie stell' ich mir das denn vor? [...] Wo fängt das an, wo hört das auf?" Stattdessen hat er eine andere Idee: "Können wir mal einen Hund darauf trainieren, dass der an Leuten schnüffelt, ob da genug Gehirn ist? Das wäre doch mal ein Ding! [...] Ich würde das auch unterstützen, fachlich. Wir werden ja viele Testkandidaten haben."

Während Martin Lauras Idee schräg findet, scheint die Influencerin davon total überzeugt zu sein. "Hunde lieben die Arbeit mit der Nase! Mein Ziel ist es, so viele Hunde wie möglich aus Tierheimen auszubilden und ihnen ein abwechslungsreicheres Leben zu ermöglichen", schwärmt die 24-Jährige. Sie ist, wie Influxo berichtet, bei der Adult-Plattform Maloum als "Head of Quality Control" tätig und überprüft mithilfe eines Spürhundes die Echtheit getragener Unterwäsche, damit sich Kunden beim Kauf sicher sein können. Die Initiative hat den humorvollen Namen "Stiftung Tragetest".

Collage: Martin Rütter und Laura Müller

Martin Rütter im April 2024

Laura Müller, Influencerin