Nutzer finden Laura Müller und Michaels neues Video "billig"

Laura Müller (24) hat mit einem neuen Instagram-Video für Aufregung gesorgt. In dem Clip ist die Influencerin dabei zu sehen, wie sie sich lasziv über die Beine ihres Mannes Michael Wendler (53) beugt und sie massiert. Doch dabei bleibt es nicht: Mit eindeutigen Gesten deuten die beiden eine intime sexuelle Handlung an und Laura greift ihrem Partner sogar leicht in die Hose – für viele Fans eindeutig zu viel. Der pikante Inhalt sorgt für einen Sturm der Entrüstung – zahlreiche User äußern heftige Kritik an dem Beitrag. "Geht es noch billiger?", "Irgendwie schäme ich mich gerade extrem für dich" oder "Komm, eine Schublade tiefer geht noch" lauten nur drei von zahlreichen Kommentaren.

Die User prangern vor allem die Geschmacklosigkeit des Videos an. "Geht's hier nur noch ums Pimpern?", fragt eine Nutzerin unverhohlen, während andere die Zukunftsperspektive der beiden aufgerollt sehen: "Traurig für die Kinder, die das später sehen." Auch Vorwürfe, dass solche Inhalte unweigerlich zu Mobbing führen könnten, werden laut. Die Social-Media-User zeigen sich entsetzt darüber, dass Laura und Michael immer wieder intime Einblicke teilen.

Das Paar hat bereits in der Vergangenheit mit freizügigen Details aus ihrem Beziehungsleben für Wirbel gesorgt. Laura machte in einem früheren Beitrag deutlich, dass das gemeinsame Sexleben für sie eine große Rolle spiele. Dass sich die beiden immer wieder mit solchem Content ins Rampenlicht rücken, hinterlässt bei vielen Beobachtern Kopfschütteln – doch das scheint das Reality-TV-Paar nicht zu stören. Stattdessen nutzen sie regelmäßig diverse Plattformen, um ihren Lebensstil mit allen Facetten zur Schau zu stellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance", 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020